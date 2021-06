Il "caso" del cattolico Biden fa discutere mentre da Cuneo se ne vanno i Gesuiti dopo 400 anni

PIERCARLO BARALE - Dagli Stati Uniti proviene una notizia dal sapore medievale. I vescovi cattolici americani, in contrasto con le pressanti indicazioni del Vaticano, hanno votato, con la maggioranza del 73%, un documento regolatore dei comportamenti che i fedeli debbono tenere per ottenere il sacramento della comunione. Il leader della maggioranza conservatrice vincente è l’arcivescovo Francisco Cordileone. Dal nome potrebbe derivare la decisa avversione per una fede progressista. Nella sua diocesi milita come fedele la speaker della camera, Nancy Pelosi.

La Chiesa cattolica in Usa, dopo tante inchieste, denunce, condanne e risarcimenti milionari, sì da dissipare gran parte dell’immenso patrimonio, avrebbe fatto bene ad astenersi da questa inopportuna decisione. Il presidente Biden è ritenuto fervente cattolico. Assiste quotidianamente alla messa, riceve la comunione. Si comporta come tanti - sempre meno - cattolici praticanti. Si tratta di una specie divenuta sempre più rara, specialmente da noi. Riesumando antiche decisioni circa l’obbligo dei cattolici di adeguarsi, ancorché pubblici amministratori, alla stretta dottrina chiesastica, i vescovi Usa sono tornati a minacciare coloro che non testimonino la fede, non opponendosi all’aborto ed al divorzio. Biden compreso, nessuno sconto al presidente. Non hanno voluto distinguere la posizione personale da quella politica, nonostante la laicità dello Stato risalga alla Costituzione settecentesca.

La maggioranza è costituita da vescovi sensibili a Trump, conservatori. Stupisce perché, tempo addietro, pur appoggiati da Papa Ratzinger, erano stati sconfitti - sullo stesso argomento - da una maggioranza progressista. Nonostante l’attuale pronuncia divergente, l’arcivescovo di Washington, nominato recentemente cardinale da Papa Francesco, ha dichiarato che continuerà a dare la comunione a Biden. I fedeli sono parsi sconcertati: per l’inversione di tendenza circa la laicità dello Stato e la non separazione tra l’individuo ed il politico. Ambedue sono sottoposti - a quanto è emerso - alla giurisdizione ecclesiastica, al volere variabile dei vescovi, anche in contrasto con il pensiero del Papa. Francesco lotta quotidianamente contro una forte corrente tradizionalista, antistorica, che assai poco applica la dottrina predicata da Cristo. Spesso la interpreta a proprio vantaggio.

Minacciare scomuniche non è più utile: né contro la mafia e tanto meno contro il presidente degli Stati Uniti. Non ci sono più le spade cattoliche al servizio dei papi-re. La confessione e la comunione non sono spazi da regolamentare a piacimento. È cresciuta la consapevolezza nella fede individuale vissuta, anche se scarsamente praticata pubblicamente. Le chiese si stanno svuotando, sia di fedeli che di sacerdoti. Il Covid ha falcidiato molti frequentatori anziani, diminuendo ancora i fedeli partecipanti ai riti. A Cuneo, i Gesuiti lasceranno, dopo più di 400 anni, la Chiesa e le attività sociali. Appoggiando i potenti, i vincitori, a prescindere dalla loro corretta osservanza della fede, molti vescovi dei paesi del vecchio e nuovo mondo si sono tenuti strettamente legati al potere ed alla ricchezza. Nel Sud America, le gerarchie ecclesiastiche sono spesso dalla parte sbagliata, lasciano allo sbaraglio preti contadini ed operai, che praticano l’insegnamento di Cristo e ne seguono l’esempio.

La pedofilia non combattuta ha portato molto discredito, divenuto spesso disprezzo. Gli abbondanti lasciti e le donazioni di fedeli che avevano vissuto la religione tradizionale, hanno alimentato patrimoni immensi, spesso non utilizzati per lo scopo fissato dai donatori. A Roma si è visto l’obolo di San Pietro, destinato al papa, versato dai fedeli del mondo per le esigenze del capo della Chiesa, finire in speculazioni edilizie incontrollate e disastrose. Persone che avrebbero dovuto stare ben lontane dai sacri palazzi hanno colluso con ecclesiastici corrotti. Di fronte alla lotta quotidiana di Papa Francesco, quale nocchiero in gran tempesta, i vescovi statunitesi enunciano principi in materia di fede, come se fossero al concilio di Trento. Giudicano arrogantemente comportamenti privati del presidente Biden. Non sarebbe sufficientemente cattolico, applicando norme laiche dello Stato, che è stato eletto a presiedere. Troppi ecclesiastici di alto livello curiale non hanno ancora assimilato la divisione dei poteri, i compiti dello Stato e la funzione spirituale dei pastori delle anime. La fede è un rapporto personale con la divinità, che si basa sul recepimento dell’insegnamento di Cristo. Le parole del Redentore sono state chiare, comprensibili dai pescatori, contadini, artigiani ed operai, che ne sono divenuti seguaci.

L’istituzione Chiesa non ha il compito di indirizzare, secondo proprie esigenze secolari, variabili e volubili, la modalità di vivere la propria fede. Il rapporto fedele-divinità è immediato, si concreta ovunque, anche senza la presenza di edifici che accolgano. Non occorre la mediazione temporale di ecclesiastici, quando il fedele è istruito sul contenuto del messaggio di Cristo. Gli apostoli hanno ampliato al mondo conosciuto le parole del Redentore. I loro continuatori, spesso non ne sono stati degni ed hanno evangelizzato a forza, al seguito di truppe di occupazione, intere popolazioni. Come effetti collaterali si è verificata la distruzione di tradizioni, consuetudini, opere artistiche, documenti, sapienze accumulate nei secoli. È stata imposta a forza una fede sconosciuta. La Sacra Inquisizione, con torture raffinate usate contro asserite streghe, eretici ed apostati - non hanno risparmiato neppure Galileo per le sue non digerite teorie astronomiche - ha punito chi si allontanava dall’insegnamento ufficiale.

Per quanto risulta, Biden rispetta i suoi simili ed ama il suo prossimo, come la sua famiglia, tutela i neri dalle prevaricazioni dei bianchi e cerca di porre rimedio agli esiti infiniti della schiavitù. Pare che così applichi la dottrina cristiana. Se non potrà più ricevere l’ostia per volontà dei vescovi di stretta osservanza conservatrice, nulla succederà. La fede è dentro di noi - per Dante è sustanza di cose sperate - non ha bisogno di mediazioni o conferme chiesastiche. Spesso, anche ora, politicanti leccabalaustre con il rosario in mano nei comizi, hanno ostentato una fede opportunistica ad uso e consumo di fedeli bacchettoni. Talvolta li hanno votati alle cariche pubbliche ed essi hanno gestito al meglio i propri affari. Nel nome della fede altrui.

Piercarlo Barale