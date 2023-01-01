Il Carlevé 'd Mondvì torna a Nizza (e si allena per stupire): Moro, Bèla e corte sulla Croisette il 22

CUNEO CRONACA - Il Carlevé ‘d Mondvì ha annunciato la sua partecipazione al prestigioso Carnevale di Nizza nella giornata di domenica 22 febbraio 2026. L’annuncio ufficiale è stato dato nel corso della trasmissione RAI “Buongiorno Regione” di martedì 10 febbraio, nel quale il Moro Mario Bosia e la Bèla Monregalèisa Cecilia Turbiglio hanno raccontato il carnevale di Mondovì e i suoi retroscena.

Dopo la straordinaria esperienza del 2024, quindi, il Moro, la Bèla e la corte tornano sulla Croisette pronti a stupire con energia e creatività, interpretando con passione il tema ufficiale del Carnaval de Nice 2026: “Vive la Reine!” (Lunga vita alla regina), un inno alla forza, all’eleganza e alla creatività delle grandi figure femminili della storia e dell’immaginario collettivo. Tra le quali, ovviamente, ci sarà anche la Bèla Monregaleisa, donna di grande carattere che nella storia ufficiale del Carlevé realizza il suo sogno fondando una nuova città: Mondovì.

Questa edizione rappresenta per la delegazione monregalese un’occasione speciale di confronto e spettacolo: e questa volta ci arriverà preparatissima. Grazie alla proficua collaborazione con Good Vibes Crew, diretta da Manuela Marchisio, la Corte del Moro si sta allenando con balli, coreografie originali e prove intense, per portare di fronte alle tribune di place Massena un’esibizione di grande impatto.

“È una grande opportunità per il nostro carnevale e per la nostra città portare lo spirito, le tradizioni e la gioia del Carlevé in uno degli eventi più importanti d’Europa – dicono il presidente della Famija Monregaleisa 1949 Andrea Tonello ed il sindaco di Mondovì Luca Robaldo -. La Corte, assieme alla Scuola di ballo, sta lavorando con grande impegno per interpretare un tema di grande attualità ed impatto con creatività ed energia. Un appuntamento di grande prestigio che rinsalda un legame con un territorio, quello della Costa Azzurra, verso il quale guardiamo sempre con grande interesse. Iniziative come questa rafforzano i rapporti tra le nostre comunità e contribuiscono a valorizzare Mondovì in un contesto internazionale di grande prestigio”.