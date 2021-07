Il cantore del territorio Luigi d'Alba e il suo inno contro l'abbandono degli animali

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - E' un primo pomeriggio di luglio, caldo, soffocante, non c'è una bava d'aria, il sole picchia e dall'asfalto esala una nebbiolina di calore. La stradina di campagna non è frequentata: chi si metterebbe in strada a quest'ora?

Invece, un'auto di grossa cilindrata, grigia colore asfalto, procede lenta come alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. Di colpo frena, si accendono gli stop, rossi come occhi iniettati di sangue, si apre la portiera dalla parte del passeggero e sporgono due braccia che, al volo, gettano via qualcosa. Poi, una brusca impennata, e l'auto grigia colore asfalto riprende velocità e scompare dietro una curva.

Quel qualcosa è un essere vivente, un cane, un probabile Fido, che subito, abbaiando rincorre l'auto per raggiungere quel vigliacco del padrone, che non tornerà a riprenderlo perchè deve andare in vacanza. Una scena straziante che purtroppo continua a ripetersi.

Tra associazioni e privati che si prodigano contro questa infamia, spicca il poliedrico artista Luigi d'Alba, nome d'arte, interprete e ideatore con l'illustre maestro Remigio Passarino della canzone "Leon", che per il tema trattato è diventato l'inno contro l'abbandono degli animali.

E' la toccante storia di un cane abbandonato, diventato poi un campione da tartufi, che nel 2017 è stata una rivelazione al Festival internazionale della canzone popolare dedicata al tartufo, attribuendo un prestigioso riconoscimento all'artista. Il testo, la musica e la straordinaria e sentita interpretazione hanno incantato il pubblico, tanto che da quel momento la canzone Leon è diventata un successo internazionale.

Ascolto telefonicamente la testimonianza di Luigi d'Alba, e da subito il timbro caldo, armonico e pacato della sua voce mi dà una sensazione di pienezza di sentimenti, di persona generosa d'animo.

Quale è stata l'ispirazione per la canzone “Leon”?

“E' tratta da una storia vera. Tornando da una serata con mio fratello, raccogliemmo un cane abbandonato sull'autostrada. Il caso vuole che mio fratello sia un noto cercatore di tartufi, nonché addestratore di cuccioli da tartufo, così l'abbiamo accolto e accoppiato con Linda, una cagnetta campionessa cercatrice di tartufi, così anche Leon è diventato un campione.

Quindi, per il Festival internazionale della canzone popolare, ho coniugato il tema sul territorio del tartufo, con il ritrovamento di Leon, addestrato e divenuto campione cercatore di tartufi, per dare anche un messaggio forte contro l'abbandono degli animali.

Come cantautore ho sempre scelto temi di impegno sociale, verso la disabilità, contro la droga, contro il razzismo, ma i diritti d'autore di quei brani musicali sono interamente devoluti all'associazione no profit PresenzAmica, di cui faccio parte, creata vent'anni fa che si occupa di volontariato ricreativo e musicoterapico".

Chi poteva partecipare al Festival internazionale della canzone popolare?

“Era una una manifestazione aperta a tutte le nazioni del mondo dove si trova il tartufo, che nel 2017 sono state rappresentate da 140 artisti, ognuno con un brano musicale con il testo dedicato al prezioso Tuber".

Secondo lei, quale motivazione ha determinato tanti consensi, addirittura a livello internazionale?

"Perché è l'unica canzone italiana inedita, con un duplice obiettivo: dare risalto alla preziosità del nostro territorio con il tartufo e al tema attualissimo dell'abbandono degli animali. "Leon" è una canzone che porto anche nelle scuole per insegnare ai bambini il rispetto per gli animali. Comunque, l'impegno nel sociale e la cultura territoriale sono i due temi portanti che mi identificano nella composizione e nel canto".

Come si può definire musicalmente “Leon”?

“E' una ballata swingata, un ritmo che avvicina sia i bambini che gli adulti. E' un genere neomelodico, perchè si ricollega alla melodia popolare classica italiana, declinata e coniugata anche in senso territoriale, neo in quanto nuova, ossia un' evoluzione della canzone popolare".

Leon come si può ascoltare?

"Il brano è stato inciso e si trova anche su Youtube, dove c'è il mio intervento al Festival".

Mano a mano, mi rendo conto dello spessore umano e dell'intensa attività artistica di Luigi d'Alba: è come una colorata, vibrante, sorprendente Matrioska, una sorta di cerchio magico che nell'aprirsi ne svela altri e poi altri ancora.

E' un personaggio unico: volontario e mattatore, umile e riservato, da scoprire poco alla volta.

Fiorella Avalle Nemolis