Il caldo allenta la presa: giovedì sera possibili rovesci nel Cuneese, venerdì migliora

CUNEO CRONACA - Dopo una parentesi stabile, giovedì 4 giugno l'avvicinamento di una vasta saccatura atlantica convoglierà sul Piemonte flussi meridionali che causeranno, dalla tarda mattinata, i primi deboli rovesci a ridosso dei rilievi.

Nel corso del pomeriggio - specifica Arpa - ci sarà una intensificazione (attualmente più probabile a ridosso delle valli nordoccidentali) per temporali moderati tra Canavese, Biellese e Vercellese, che si sposteranno verso est in tarda serata attraversando la Val d'Ossola, il Novarese e la zona dei laghi, con locali picchi forti.

Dalle prime ore della notte l'attenuazione della ventilazione favorirà un rapido miglioramento nella giornata di venerdì, nonostante la discesa di un nuovo impulso perturbato sulla Francia. Gli effetti di questa nuova perturbazione interesseranno tuttavia temporaneamente l'alto Piemonte nelle prime ore di sabato, con rovesci e locali temporali, fino alle ore centrali.

Giovedì 4 giugno

Nuvolosità: al primo mattino soleggiato con copertura in successivo parziale aumento. Dalle ore centrali nubi cumuliformi nelle valli alpine, in progressiva estensione alle pianure fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: primi rovesci deboli sui settori alpini, in intensificazione nel pomeriggio nelle valli nordoccidentali con temporali più intensi tra Canavese, alto Torinese, Biellese e Vercellese, che si sposteranno in serata su Val d'Ossola, Verbano e Novarese, localmente forti. Altrove fenomeni più sparsi.

Zero termico: in graduale calo fino a 3300-3400 metri a nord e 3500-3600 metri a sud.

Venti: in montagna moderati da sud-ovest in intensificazione nel pomeriggio sui rilievi meridionali; in pianura deboli variabili. Tra Langhe, Roero e Alessandrino rinforzi da sud, più intensi ed estesi dal pomeriggio. Dalla sera rotazione da nordovest sulle Alpi, con foehn fino ai fondovalle.

Venerdì 5 giugno

Nuvolosità: al mattino soleggiato, con locali addensamenti compatti al primo mattino sul basso Piemonte, in rapida attenuazione; al pomeriggio nubi in parziale aumento sul Piemonte occidentale.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili fenomeni residui nella notte su Piemonte settentrionale e Appennino, e deboli e isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini.

Zero termico: al mattino in calo a nord fino a 3000-3200 metri e stazionario a sud sui 3300-3400 metri; dal pomeriggio lieve aumento a nord e calo a sud, fino a raggiungere valori uniformi in serata sui 3200-3400 metri.

Venti: deboli; sulle Alpi fino al mattino da nord-ovest con foehn sostenuto in Valle Ossola, poi in rotazione da ovest, sull'Appennino al mattino da nord, poi variabili. In pianura, al mattino da nord con rinforzi sulla zona dei laghi e variabili altrove, poi da est con rinforzi al confine con la Lombardia.

Sabato 6 giugno

Nuvolosità: al primo mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso; nelle ore successive nuvolosità in generale attenuazione ad eccezione della fascia montana e pedemontana alpina, dove i cumuli in formazione nelle ore centrali saranno localmente compatti.

Precipitazioni: nella notte deboli rovesci a ridosso dei settori alpini, localmente moderati e più persistenti sull'alto Piemonte, altrove piovaschi isolati o del tutto assenti; fenomeni in attenuazione nel corso della mattinata sull'alto Piemonte, sulle restanti zone pedemontane alpine possibili nuovi brevi e isolati piovaschi pomeridiani.

Zero termico: in rialzo fino a 4000-4100 metri a sud e sui 3400-3600 metri a nord.