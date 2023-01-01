Il caldo africano allenta la presa anche in Granda: nuovi temporali, poi torna il sole

CUNEO CRONACA - Il robusto anticiclone di matrice nordafricana che ha caratterizzato il tempo di questi giorni tende lentamente a cedere sul suo bordo orientale sotto l'impulso di una saccatura in discesa dal Mare del Nord verso l'area balcanica.

L'intensificazione dei flussi orientali nei medi e bassi strati favorirà un aumento della copertura nuvolosa a partire dal pomeriggio di lunedì 20 luglio e lo sviluppo di rovesci e temporali sul Piemonte settentrionale e orientale nella notte e mattina di martedì 21.

Non sono inoltre da escludere - fa sapere Arpa - locali temporali in sconfinamento dalla Liguria. L'allontanamento verso sudest della saccatura e la rotazione più decisa da nord-ovest dei flussi in quota garantirà tempo stabile e ben soleggiato a partire da mercoledì.

Martedì 21 luglio

Nuvolosità: nella notte nuvoloso in pianura e sereno o poco nuvoloso in montagna; dal pomeriggio nubi in attenuazione a partire da nord-est; dalle ore centrali aumento della nuvolosità sui rilievi settentrionali.

Precipitazioni: possibili rovesci e temporali moderati o localmente forti sul Piemonte settentrionale e orientale nella notte e al mattino. Dalle ore centrali possibili rovesci a ridosso dei rilievi e temporali in sconfinamento dalla Liguria.

Zero termico: a nord in deciso calo fino al pomeriggio sui 3500-3600 metri, per poi risalire fino ai 3700-3800 metri; sostanzialmente stazionario a sud sui 4100-4200 metri.

Venti: al mattino intensificazione della ventilazione sulle Alpi con flussi moderati o forti occidentali, in attenuazione pomeridiana e rotazione da nord-ovest; in area appenninica prima deboli nordoccidentali, poi localmente moderati nordorientali. Prevalentemente nordorientali altrove, con rinforzi moderati a quote collinari.

Mercoledì 22 luglio

Nuvolosità: residua nuvolosità al mattino sul Piemonte sudoccidentale, in rapido dissolvimento, poi sereno con l'eccezione di nubi in formazione sulle creste di confine nordoccidentali e sul Piemonte settentrionale.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili deboli e isolati rovesci, più probabili sul Piemonte sudoccidentale.

Zero termico: in aumento in mattinata, poi nuovamente in calo, a nord fino ai 3700 metri e a sud fino ai 4200-4100 metri.

Venti: deboli o moderati nordoccidentali sulle Api; deboli altrove, in area appenninica nordorientali al mattino e nordoccidentali la sera; prevalentemente dai quadranti orientali sulle restanti aree. Residui rinforzi moderati nordorientali a quote collinari al primo mattino.

Giovedì 23 luglio

Nuvolosità: cielo sereno con l'eccezione di velature in transito in mattinata.

Precipitazioni: assenti, salvo rari deboli rovesci sui rilievi nelle ore centrali.

Zero termico: in deciso aumento a partire da ovest, fino ai 4500 metri sul Cuneese e 3800 metri al confine con la Lombardia.

Venti: deboli o moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli variabili altrove. Rinforzi settentrionali in serata sulla zona dei laghi.