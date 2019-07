Il batterista ha la tendinite, rinviato il tour per i 30 anni dei Marlene Kuntz

ALICE MARINI - Rinviato il tour di luglio dei Marlene Kuntz, storica band cuneese che compie trent'anni di attività e per festeggiarli aveva messo in piedi un'emozionante scaletta di doppi concerti nelle location più belle d'Italia, da Milano a Ragusa. Una dolorosa tendinite impedisce al batterista Luca Bergia di esibirsi e il gruppo ha deciso così di spostare il tour ad ottobre nei principali club italiani (si salva l'unica data estiva del 18 agosto, al Cinzella Festival, in Puglia). "Entro una settimana al massimo - rassicurano - annunceremo le dieci date".

Dalla loro sala prove cuneese a "Varco", in piazza Foro Boario, chiunque è passato ha potuto sentire risuonare canzoni che erano anni che non provavano. La rivisitazione del loro terzo disco - "Ho ucciso paranoia" - parte dall'idea di fare concerti doppi, due per ogni serata, un primo tutto acustico e un secondo tutto elettrico, per un totale di quasi 3 ore di spettacolo. Format già sperimentato e confermato, assecondando il desiderio di portare in giro per l'Italia la doppia anima che è insita nel loro stesso nome.

E succederà. "Il concerto rimarrà lo stesso - spiega il batterista - con visual bellissimi e tante trovate di scena per renderlo una esperienza unica: 30 anni di attività lo meritano. Il nostro intenso grazie va a tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto in prevendita: siamo consapevoli del disagio che deriverà da questa brutta notizia, ma sono certo che lo spettacolo di ottobre saprà rendere giustizia a questa situazione sfortunata di cui siamo terribilmente consapevoli".

Tutte le informazioni per i rimborsi qui: http://bit.ly/2FTErwK

Alice Marini