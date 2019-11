Il 4 novembre 1918 finì la Prima guerra mondiale: oggi la Granda rende omaggio ai Caduti

SERGIO RIZZO - Con l’armistizio di Villa Giusti entrato in vigore il 4 novembre 1918 terminava la Prima guerra mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto" presso l’Altare della Patria a Roma e, con il Regio decreto del 23 ottobre 1922, il "Quattro Novembre" fu dichiarato festa nazionale. c

Il sindaco di Ceva (Cuneo) Vincenzo Bezzone, in occasione di questa ricorrenza, invita la cittadinanza a partecipare domenica 10 novembre alla solenne commemorazione di questa storica giornata. Il programma prevede il raduno alle ore 9 presso il cimitero urbano di Ceva per la cerimonia dell’alzabandiera con la recita della preghiera del sacrario di Redipuglia con il ricordo dei militi sepolti. Alle ore 9,45 in piazza Vittorio Emanuele II° convegno delle autorità, rappresentanze, associazioni e della cittadinanza.

Alle 10 corteo per la deposizione di corone d’alloro al monumento ai Caduti in piazza Martiri della Libertà e alle 11 celebrazione della messa nel Duomo di Ceva, in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Durante la funzione, sarà data lettura della preghiera del soldato con l’offerta alla Madonna Addolorata del cero proveniente dal santuario di Barbana – Laguna di Grado. Presterà servizio la banda musicale cittadina "Adriano – Bersone- Masenti".

Sergio Rizzo