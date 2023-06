Il 4 luglio a Cuneo si inaugurano la Velostazione e la biglietteria unica nell'ex Movicentro

CUNEO CRONACA - Martedì 4 luglio, dalle ore 15.30 alle 19.30, presso il parcheggio del Movicentro di Cuneo (piazzale della Libertà) al livello dei binari della stazione ferroviaria, avrà luogo l’inaugurazione della Velostazione e della nuova biglietteria unica del consorzio Grandabus. Il parcheggio custodito e video sorvegliato per biciclette ed altri mezzi di micro-mobilità ecologici sarà gestito dalla Bus Company Srl, che in occasione dell’inaugurazione porterà una gamma di bici a pedalata assistita, Airone (l’unico autobus in Piemonte in cui i ciclisti possono viaggiare con la loro bici), un bus elettrico, un’auto ibrida e offrirà il buffet a tutti i partecipanti.

Tra le altre attrazioni del pomeriggio di festa, la presenza della “Cuneo Bike Valley” di Confartigianato Cuneo e della Ciclofficina della cooperativa Momo. L’associazione “La scatola gialla”, che nel corso dell’estate realizzerà con i ragazzi dei centri estivi un murales sulla parete che affianca il parcheggio antistante la Velostazione, proporrà ai bambini dei laboratori di animazione, mentre nel Movicentro verranno esposti i progetti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo per colorare il pavimento del parcheggio circostante la Velostazione.