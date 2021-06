I "trovatori" della Grande Orchestra Occitana nei mercati di 12 città della provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Da martedì 29 giugno il festival Occit’amo offre un assaggio della sua atmosfera con i passa-chariera (passa-strada), momenti di incontro mattutino lungo le vie con alcuni artisti della Grande Orchestra Occitana, "trovatori" contemporanei che racconteranno il festival e ne presenteranno le principali caratteristiche in occasione di alcuni mercati di località della provincia Granda, spazi settimanali vissuti e visitati da turisti, gente di territorio, curiosi.

I passa-strada, che coinvolgono sia le città più grandi della provincia di Cuneo che i mercati di fondovalle del territorio – questi ultimi nelle giornate immediatamente precedenti alla tappa in valle del festival –, si terranno martedì 29 giugnoin piazza del Popolo a Savigliano, mercoledì 30 giugno in piazza Roma a Fossano, giovedì 1° luglio in piazza Cagnasso ad Alba, venerdì 2 luglio in piazza XX Settembre a Bra, sabato 3 luglio in piazza Cavour e corso Italia a Saluzzo, martedì 6 luglio in piazza Galimberti a Cuneo; giovedì 8 luglio in via Giovanni XXIII a Borgo San Dalmazzo, lunedì 12 luglio in piazza Martiri della Libertà a Dronero, sabato 17 luglio in piazzale Ellero a Mondovì; venerdì 23 luglio in piazza Santa Maria a Busca, lunedì 2 agosto a Sanfront e mercoledì 11 agosto a Caraglio. I passa-chariera, organizzati per la prima volta durante la scorsa edizione di Occit’amo, sono un modo per incontrare il pubblico e incuriosirlo, presentando con parole e suoni il programma del festival e le sue tappe sul territorio.

La Grande Orchestra Occitana è una formazione composta da circa 50 elementi, musicisti e allievi di corsi e master di musica occitana coordinati dall’associazione Lou Dalfin, che presenta in concerto brani, strumenti e atmosfere della ricchissima tradizione d’òc. Si tratta di una delle più grandi orchestre popolari di tutta l’area occitana e non solo, basata su un corpo centrale di organetti e ghironde, gli strumenti più utilizzati nelle nostre valli, cui si aggiungono basso, batteria, flauto traverso, clarinetti, fisarmoniche cromatiche, arpa, galoubet, fifre, cornamuse, oboi popolari e violini in un insieme unico nel suo genere. I corsi su cui questo lavoro si è basato sono stati tenuti nelle valli occitane e in Liguria da Simonetta Baudino, Chiara Cesano, Roberto Avena e Sergio Berardo, che ha curato coordinamento e direzione. Il liutaio Jean Claude Boudet, la massima autorità mondiale per la costruzione delle ghironde ha dichiarato, dopo aver assistito a un concerto dell’orchestra, “è l’apoteosi della cultura occitana, nessuno, nella nostra terra è riuscito a realizzare qualcosa di simile“.

La partecipazione alle esibizioni dei passa-chariera è libera e non occorre prenotarsi; tutti gli eventi del calendario di Occit’amo saranno pubblicati sul sito www.occitamo.it, dove sarà possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale.