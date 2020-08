I segreti del Mèno del Diau in Valle Grana: mostra e tavola rotonda sul Piemonte archeo-minerario

LUCIO ALCIATI - Era l’alba del duemila, o giù di lì, quando si svolse quella che ormai è diventata un mito trascorso. L’affascinante manifestazione Acò d’isi ("cose di qua") in quel di Monterosso Grana, e come tutte le cose belle è durata poco. In una di quelle (purtroppo poche) edizioni, forse la prima, esponevo delle fotografie riguardanti alcune incisioni rupestri (coppelle) riscontrate in valle. Ebbene, fu in quell’occasione che il buon destino mi fece conoscere Nuciu (Ferrero Giuseppe) di Pradleves.

Abilissimo cacciatore, ma soprattutto, profondo conoscitore del suo territorio e delle sue origini. Radici di cui aveva il massimo rispetto. Come aveva massimo rispetto per le secolari tradizioni, le storie e i segreti locali. Un ottimo "magister loci", maestro del suo luogo. Nuciu mi raccontò della leggendaria Mèno del Diau – la miniera del diavolo. Un pertugio posto su un ripido fianco del monte Caire, sovrastante l’abitato di Pradleves. Un budello creato dall’uomo per l’avida ricerca di metalli preziosi nel tempo inquieto del Medioevo. E mi fece da guida portandomi a scoprire tale fascino.

Dopo più di un decennio da allora, questo raro sito è stato accuratamente indagato da specialisti e studiosi che hanno prodotto un'interessantissima pubblicazione che resterà testimone nella storia archeo-mineraria italiana. Grazie alla sensibilità e disponibilità della Fondazione Filatoio Rosso, da sabato 5 settembre sarà visitabile una mostra dedicata all’attività di ricerca archeo-mineraria nel territorio piemontese, a cura dell’Aipsam - il Patrimonio Storico Ambientale in collaborazione con la Sopraintendenza Archeologica del Piemonte, in cui sarà anche presente la Mèno del Diau.

Nella stessa giornata si svolgerà, sempre al Filatoio Rosso, una tavola rotonda di grande interesse, dedicata a Piergiorgio Rossetti, valido docente e ricercatore dell’Università di Torino, purtroppo scomparso di recente, che aveva partecipato attivamente allo studio della meno. Merci Nuciu.

Lucio Alciati