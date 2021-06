I primi turisti tedeschi atterrati a Levaldigi da Monaco accolti con omaggi made in Granda

CUNEO CRONACA - E' atterrato all’aeroporto di Cuneo Levaldigi il primo volo operato da Air Dolomiti (gruppo Lufthansa) con passeggeri in arrivo dall’hub bavarese di Monaco di Baviera. Ad attenderli, una delegazione dell’Atl del Cuneese che ha voluto salutare con entusiasmo i turisti tedeschi con un omaggio di benvenuto rappresentativo del territorio. La "Welcome bag" realizzata per l’occasione proponeva i cuneesi offerti da Confcommercio Cuneo, le Nocciole del Piemonte Igp a marchio "Cascine Piemontesi" offerte da Confagricoltura Cuneo e un dolce della tradizione come il "Basin ‘d Vila" offerto da Confartigianato Cuneo nell’ambito del progetto Creatori di Eccellenza. Insieme a questi prodotti, alcune cartine di informazione turistica pubblicate dall’Atl del Cuneese per la promozione delle vacanze attive nelle Alpi di Cuneo e dedicate in particolar modo all’escursionismo e al cicloturismo.

"Con questo piccolo omaggio offerto dall’Atl del Cuneese, da Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo, da Confartigianato Imprese Cuneo e da Confagricoltura Cuneo - Unione Provinciale Agricoltori, abbiamo voluto offrire un assaggio delle prelibatezze gastronomiche e delle bellezze paesaggistiche che i turisti potranno godere in occasione della loro vacanza nel Cuneese. Un piccolo pensiero di benvenuto a testimonianza dello spirito di accoglienza e dei servizi sempre più specializzati che contraddistinguono la nostra destinazione", ha dichiarato il Presidente dell’Atl del Cuneese, Mauro Bernardi.