I numeri dicono sempre la verità? A Dronero 3minuticolprof smonta statistiche e sondaggi

CUNEO CRONACA - I numeri raccontano sempre la verità? E quanto cambia il loro significato a seconda di come vengono scelti e presentati? Da queste domande prende forma il secondo appuntamento di SOCIAL-izziamo.

Venerdì 18 settembre, alle 17.30, la terrazza del Teatro Iris di Dronero ospiterà Vincenzo Mauro, conosciuto sui social come 3minuticolprof, con l’incontro “La verità nascosta dietro ai numeri”.

Al centro del pomeriggio ci sarà il rapporto tra statistiche, media e rappresentazione della realtà. Percentuali, sondaggi e grafici accompagnano notizie e discussioni pubbliche, ma per comprenderli occorre considerare il contesto e il modo in cui vengono comunicati. L’incontro offrirà spunti per riconoscere letture fuorvianti e orientarsi con maggiore consapevolezza tra le informazioni che incontriamo ogni giorno.

Docente di Statistica all’Università di Macerata e divulgatore, Vincenzo Mauro porta questi temi anche sui social attraverso il progetto “3minuticolprof”. Con un linguaggio diretto e accessibile, avvicina il pubblico alla statistica e mostra come i numeri possano aiutarci a interpretare il mondo, ma anche essere utilizzati per sostenere narrazioni ingannevoli.

L’appuntamento porterà il confronto fuori dalla sala teatrale, sulla terrazza del Teatro Iris: uno spazio da vivere anche come luogo di incontro e socialità. Un’occasione per ritrovarsi a Dronero e confrontarsi con il relatore sui temi dell’informazione e della lettura critica del presente. A seguire, aperitivo offerto con live set. In caso di pioggia, l’incontro si terrà all’interno del Teatro Iris di Dronero.

Pensata in particolare per i giovani e collegata al percorso culturale di Ponte del Dialogo, SOCIAL-izziamo propone sei incontri nelle valli Grana, Maira e Varaita per leggere il presente e costruire nuove forme di partecipazione. Dopo Vincenzo Mauro, la rassegna proseguirà fino a giovedì 8 ottobre 2026 con Micol Maccario, Jacopo Palese, Serena Giacomin e Niccolò Fettarappa, tra informazione, professioni digitali, clima e trasformazioni del lavoro.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Io ci sono. Comunità, ambiente e benessere per i giovani”, promosso dal Comune di Dronero insieme ad altri dieci Comuni e a oltre venti associazioni del territorio, con il supporto dell’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP. Il progetto è finanziato dal Fondo per le Politiche giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Regione Piemonte nell’ambito di “Piemonte per i Giovani”.