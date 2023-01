"I mondi di Primo Levi, una strenua chiarezza" fino al 12 febbraio a Palazzo Banca d'Alba

CUNEO CRONACA - Prorogata al 12 febbraio 2023 l’apertura a Palazzo Banca d’Alba della mostra “I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, curata dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, con il contributo della Fondazione Crc.

«È una mostra che ben racconta tutte le sfumature di Levi e che ha suscitato nei tanti spettatori che già l’hanno visitata infinite emozioni e un diffuso sentimento di gratitudine per aver avuto la possibilità di saperne di più – dice l’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa - Siamo molto contenti della risposta delle scuole e per questo abbiamo deciso di prolungarne la durata, per dare a più persone possibile l’occasione di visitarla e di conoscere da vicino tutti i mondi di Primo Levi».

L’esposizione ripercorre la pluralità di esperienze e di interessi che hanno caratterizzato la vita e l’opera dello scrittore torinese: dalla formazione scientifica alla deportazione, dalla chimica come mestiere al mestiere di scrivere. L’obiettivo è quello di dare al visitatore una nitida rappresentazione dei molti mondi che Levi ha attraversato o che ha saputo creare grazie al suo talento di scrittore: dalla realtà estrema del Lager al multiforme universo della scrittura, all’infinita ricchezza della scienza, alle risorse straordinarie del linguaggio, all’importanza dell’attività manuale e creativa nello sviluppo del pensiero, alla centralità del lavoro nella vita degli esseri umani.

La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 con ingresso libero. In settimana continua la possibilità per le scuole di visitarla su prenotazione scrivendo una mail a cultura@comune.alba.cn.it.