I miliardi Ue forse nel 2021: sarebbe meglio farli spendere da un neoeletto Parlamento

PIERCARLO BARALE - Tanto Stiglitz, premio Nobel per l’economia, quanto Draghi, che non richiede presentazione, allineati con i più attendibili politici, banchieri, operatori economici, ritengono che il bazooka europeo, impugnato dalla Lagarde, debba sparare euro a mo’ di helicopter money, al fine di rimettere in sesto l’economia europea, con particolare attenzione solidaristica al nostro paese. I settecento miliardi di euro, dei quali cinquecento come contributi a fondo perduto ed i duecentocinquanta da restituire con interessi vicini allo zero, difficilmente resteranno tali, come nella proposta della Commissione europea al Consiglio. I frugali ed il gruppo di Visegrad vorrebbero decurtarli a cinquecento in tutto; da restituire integralmente entro qualche anno. Sicuramente, con l’intervento della Merkel, si arriverà ad un compromesso. Magari, seicento in tutto; cinquecento in prestito senza interessi e cento in contributo.

Ma il bazooka, per sparare money, pretende anzitutto piani ben precisi, tempi stretti, erogazione ad avanzamento programmi. Controlli accurati nel corso della realizzazione dei progetti e verifica finale. Fino a primavera non si potrà disporre della prima rata, saldamente legata a realizzazioni approvate in sede europea, che tengano conto della modernizzazione, della competitività e del rispetto ambientale. Nel frattempo, stante il fabbisogno urgente, oltre alle somme già fissate nel nostro bilancio a debito, con decreti attuativi da redigere, si potrà utilizzare il Mes, che consente per noi l’erogazione immediata di trentasette miliardi. Unica condizione: utilizzarli per la sanità e le conseguenze del virus. Interessi quasi a zero. Anche in questo caso, prima di poterne disporre, occorre depositare programmi definiti e coerenti.

Questa erogazione - che ogni amministratore sensato accetterebbe al volo - è sgradita ai pentastellati per ragioni di principio (come già Tav, gasdotto, Ilva, grandi opere pubbliche). Anche a Salvini e Meloni, che hanno sempre criticato l’Europa, tanto da volerne uscire, nicchiano, temendo trabocchetti non meglio indicati. Tutti costoro, anziché ringraziare l’Europa finora descritta come matrigna, dovrebbero interpellare un bravo economista. Così facendo, dimostrano di non avere a cuore le esigenze dello Stato, che sono stati chiamati ad amministrare. In sostanza, non curano l’interesse del popolo sovrano, bensì guardano ai loro interessi di partito o elettorali. Preferirebbero l’emissione di buoni del tesoro, aggravando così il debito dello Stato, attingendo dal risparmio privato e corrispondendo interessi vicini al 2%. Sui trentasette miliardi del Mes, ci sarebbe un aggravio per il tesoro di circa sette miliardi. Lo zainetto che ogni neonato porta con sé, come compartecipe del debito pubblico, si avvicina alla somma di cinquanta mila euro. Lo abbiamo tutti sulle spalle e non facciamo altro che aggravarlo.

Ricordiamoci che l’elicottero porta quattrini europei, per quanto non sarà a titolo gratuito chiamato contributo. Ne chiederà la restituzione, anche se senza interessi ed entro una decina di anni. Non sarà consentito di usare prestiti o contributi europei per compensare i mancati dividendi azionari, le perdite di esercizio, i contributi ai partiti, alle correnti, alle fondazioni agli stessi vicini. I piani da concordare con la commissione europea dovranno tassativamente rientrare negli obiettivi prefissati, tendere al rilancio dell’economia, alla modernizzazione degli impianti produttivi, all’abbandono delle fonti energetiche fossili, in modo da consentire produzione, impiego di forze di lavoro, rispetto del pianeta. Il virus è stato combattuto, in Veneto con Zaia ed in Emilia con Bonaccini, con competenza e determinazione. Non così è avvenuto in Lombardia e in Piemonte. La differenza si conta - purtroppo - in centinaia di morti che avrebbero potuto essere evitate.

Se le centinaia di miliardi sparati dal bazooka e forse richiesti anche con il Mes, saranno affidate a gestori ed esecutori dello stampo di Zaia e Bonaccini, si potrà dare assicurazione all’Europa ed al popolo sovrano italiano, di utilizzo conforme ai presupposti fissati. Il denaro potrà essere investito e distribuito con attente verifiche senza disperderlo nei meandri burocratici, nelle tasche di faccendieri o finanziatori di partiti. Il momento richiede attenzione estrema perché non si finisca di finanziare le varie mafie o qualche onorevole particolarmente disinvolto. Fino a primavera il grosso del money non arriverà, ma si dovranno approntare programmi dettagliati e conformi. L’attuale compagine governativa, frutto di un parlamento che non corrisponde più ai risultati delle ultime consultazioni politiche, si troverà a gestire e spendere quasi trecento miliardi. Molti parlamentari sono arrivati al seggio per colpi di fortuna, soprattutto tra i pentastellati, senza esperienza, attitudine, rivelandosi inadeguati. Altri sono stati inseriti nelle liste senza una verifica di conoscenza del funzionamento dello stato ed eseguono ciecamente le volontà espresse dai leader di partito. Diventano numeri, all’insegna del grilliano “uno vale uno”.

Non siamo stati in grado, per decenni, di utilizzare i consistenti fondi europei di nostra spettanza. Fino a ieri li abbiamo restituiti inutilizzati, soprattutto per quanto riguarda il sud. Nei termini stretti richiesti per la realizzazione delle opere finanziate, non abbiamo saputo redigere i progetti. Figuriamoci le opere! La criminalità organizzata attende fiduciosa, con i colletti bianchi pronti ad avventarsi sulla consistente torta. Qualche società, partecipata da mogli di politici o personaggi di non specchiati costumi, si prepara con progetti formalmente adeguati alle prescrizioni europee. In tante occasioni, personaggi o società inaffidabili hanno ottenuto contributi pubblici o da banche vicine a partiti politici, poi malamente finite, per ristrutturazioni aziendali, nuove attività. Come risultato: fallimenti, con le conseguenze penali annullate dalle consuete prescrizioni; contributi e prestiti spariti a Panama; acquisti di lussuose auto, prelievi personali milionari, consulenze compiacenti. Dipendenti licenziati, economia locale dissestata.

È sempre Pantalone a pagare. Dal momento che fino a primavera il grosso del money non arriverà, sarebbe opportuno andare alle urne a febbraio o marzo, prima dell’inizio del semestre bianco, quando il Presidente della Repubblica non potrà sciogliere le camere, essendo prossima la sua scadenza. Le consultazioni consentirebbero di eleggere un nuovo parlamento, ridotto nel numero e - si spera - con rappresentanti del popolo sovrano adeguati, qualificati, non proni alle richieste dei partiti, possibilmente senza mogli o familiari affaristi.

Piercarlo Barale