"I Luoghi del Cuore": San Costanzo al Monte di Villar il più votato in provincia nel censimento Fai

CUNEO CRONACA - Il Fai ha comunicato la classifica finale del dodicesimo censimento "I Luoghi del Cuore": il Santuario di San Costanzo al Monte di Villar San Costanzo, con 5648 voti, è al primo posto fra i luoghi più votati in provincia di Cuneo e all’88esimo in Italia, su oltre 39mila siti presenti. Un risultato eccezionale che premia l’impegno dei Volontari per l’Arte di Villar San Costanzo che, dal 2012 ad oggi, hanno accompagnato 13mila persone in visita a San Costanzo al Monte, uno dei capolavori dell’arte romanica in Piemonte.

“San Costanzo al Monte è molto apprezzato sia dai visitatori italiani che stranieri ed è ormai entrato a far parte degli itinerari culturali di eccellenza della nostra regione – afferma Giuseppe Bottero, guida turistica, a nome del comitato Amici di San Costanzo al Monte – e il censimento ‘I Luoghi del Cuore’ ha rappresentato un’opportunità di sensibilizzazione ai valori della cultura, a tutela dei tesori artistici del territorio. L’obiettivo di ottenere 2500 voti, requisito che permette di presentare un progetto di valorizzazione o restauro e partecipare al Bando con cui FAI e Intesa Sanpaolo mettono a disposizione un contributo economico, è stato centrato ed ampiamente superato. Ringraziamo tutti coloro che hanno votato San Costanzo al Monte – conclude Bottero – e li attendiamo ‘al monte’ per visitare la mostra ‘Il gusto del quotidiano’, l’Antica isola di biodiversità nel bosco con il frutteto delle storiche cultivàr locali di meli e peri, ed il Complesso Monumentale che, auspicabilmente entro quest’anno, dovrebbe vedere la ripresa dei lavori di restauro interrotti nel 2019”.