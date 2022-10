I labirinti inestricabili di Maura Boccato, l'artista fuori concorso alla Biennale di Bra

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - E' alla quarta edizione della WAB Biennale Creatività Femminile che mi intrattengo a conversare con l'artista braidese Maura Boccato, che espone nella sezione fuori concorso. La mostra, visitabile fino al 23 ottobre, si svolge al Movicentro di Bra, ed è all'interno di una splendida struttura vetrata da cui filtra la luce del giorno a valorizzare le opere delle artiste e artisti, che sprigionano bellezza, talento e sensibilità.

Maura Boccato è nata il 21/09/1962 a Bra da mamma Teresa Allocco e papà Giuseppe – detto Bepi – il quale fu titolare dell'officina meccanica in piazza Carlo Alberto. Cresce in armonia con la sorella Paola in una famiglia molto unita. Conseguito il diploma magistrale, si laurea all'Accademia di Belle Arti di Cuneo. E' sposata con Matteo Ascheri, imprenditore braidese nel settore vinicolo, dalla cui unione sono nati: Giacomo, Matteo e Andrea.

E' insegnante di scuola primaria e con passione stimola i bambini all'espressione artistica. Già da ragazzina i suoi occhi scuri e penetranti comunicavano l'urgenza di fare arte. Da quel lontano 2012, in cui sfogliai il suo volumetto “Parole e colori dell'anima” - raccolta di poesie della sorella Paola impreziosite dalle sue illustrazioni - ad oggi, si percepisce la sua continua crescita artistica. Dalla curiosità di sperimentare diversi materiali, ha cambiato approccio all'arte, con la necessità di fermare esperienze molto importanti vissute per non perderne traccia, sottolineandone il significato attraverso i titoli.

“Sono opere che definisco intimistiche - spiega Maura - che hanno il fine di non fare dimenticare quel dato momento”.

“Cosa significa per te l'insegnamento?”

“E' importante insegnare a scrivere e a leggere, ma anche il disegno ha la sua importanza a livello formativo. Avvicinare i bimbi all'espressione artistica non può che fare bene, infatti spesso li accompagno a visitare mostre e alla scoperta della città dal punto di vista artistico culturale.”

L'opera dell'artista Boccato ha un titolo emblematico: “C'è qualcuno?”. La tecnica è pastello e collage, ed è piuttosto grande, occupa una parete di cm170x185.

“Questa è un'installazione – spiega Maura Boccato – costituita da sei labirinti che tutti insieme stanno dentro a un altro grande labirinto. Il quadro mostra tanti omini rossi fluttuanti, ciascuno nel proprio mondo personale, in cui da un certo punto di vista stanno bene perché si sentono protetti. Però vanno alla ricerca di un altro individuo, infatti il titolo è: “C'è qualcuno?”. In alcuni casi scoprono che ci sono altri mondi vicini, oppure anche nel loro stesso mondo cercano di incontrarsi”.

“Fuori dalla propria zona comfort come stanno gli omini rossi?”

“Questo è il dubbio: se sei nel tuo mondo personale, hai poi voglia di uscirne? Perché magari ti protegge. Quindi, uscendone, corri il rischio trovarti poi ancora in un altro labirinto. Per cui, è un po' la domanda che ognuno si pone in questi tempi così difficili: sto chiusa in casa così sono protetta? Così non mi succede nulla, so dove mi trovo. Oppure esco fuori? Affrontando dei rischi? Inoltre esistono situazioni in cui, anche lo stare dentro casa, può essere pesante, rischioso. A volte i nostri peggiori nemici sono proprio in casa nostra. E' una dura realtà. Per cui è il dilemma tra, mi butto fuori o rimango dentro?”.

“Quest'opera è stata frutto dell'isolamento per il lockdown?”

“Sì, in effetti la mancanza della vita sociale mi ha portata a tirare fuori le paure di tutti quanti noi. Tanto che ho persino fatto un'installazione in cui sono poste 30 opere sull'intera superficie del soffitto, nel locale adibito a palestra della Ascheri SPA Gallery &Wellnss, da poco avviata. E tra un labirinto e l'altro si vedono tutti gli omini rossi che sono scappati fuori mentre stanno correndo.” E' un'installazione che va osservata un po' da distante e vederla nel suo insieme per comprenderne il significato. Insomma sono labirinti dentro ad altri labirinti. Rappresenta il rincorrersi dei nostri mondi: la grande difficoltà di alcune persone è di uscire da se stessi per entrare nella mente dell'altro. E' la maledizione degli uomini, quella di non uscire mai dal proprio guscio”.

“Qual'è l'intento di questa opera?”

"Un augurio di uscire da se stessi. E' una speranza di potere uscire da questi mondi personali. Ho fatto una serie di opere sui labirinti e poi le ho suddivise in tre sezioni: quelli dentro di me, quelli fuori di noi, e quelli intorno a noi. In partenza mi ero ispirata alla storia del Minotauro, metà toro e metà uomo, rinchiuso nel labirinto dal padre; la domanda è : lo farà per proteggerlo o per proteggere gli altri da lui? Quindi si pone già questo punto di domanda".

“C'è stata qualche evoluzione in questa opera?”

“Sì, nell'arte col tempo si cambia: sono uscita dal labirinto bianco e nero iniziale, e sono passata al labirinto colorato, a testimoniare il cambiamento che ogni giorno avviene in noi. L'arte non può essere sempre uguale, perlomeno non lo credo”.

Maura Boccato partecipa con altri 14 artisti della Granda alla mostra collettiva “Tratti di Pace – linguaggi intermittenti”, che si svolge nella sede del Consiglio regionale del Piemonte.

Fiorella Avalle Nemolis