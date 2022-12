I grandi vini Duchessa Lia di Langhe e Roero accompagnano i piatti di MasterChef Italia

ANTONELLA GONELLA - C’è un po’ di provincia di Cuneo nell'edizione in corso del programma MasterChef Italia, in onda ogni giovedì sera su Sky e in streaming su Now. I colori, i profumi e i sapori dei grandi vini e spumanti del Piemonte, anche per il 2022 saranno rappresentati dal brand Duchessa Lia, con sede a Santo Stefano Belbo.

Una gamma ampia e completa di etichette di Langhe, Astigiano, Roero e Monferrato accompagnerà i piatti realizzati dai concorrenti, in studio come nelle esterne, esaltando i menù proposti dalle due brigate. Tra i grandi Doc e Docg firmati Duchessa Lia, ad arricchire la Masterclass ci saranno il Barbaresco, il Nebbiolo d’Alba, la Barbera d’Asti Superiore Galanera, il Roero Arneis e altri vini d’eccellenza, per un viaggio sensoriale nelle terre patrimonio dell’Unesco.

Anche per l’edizione numero 12, la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli riapre le cucine del coking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy: tra prove a sorpresa e test tecnici, i 20 concorrenti ufficiali si contenderanno il titolo di miglior chef amatoriale d’Italia, per la gioia di appassionati e spettatori che ogni anno seguono con interesse la gara. E che contribuiscono a fare della Masterclass un palcoscenico prestigioso per l’enogastronomia italiana e per i vini del Piemonte.

Antonella Gonella