I grandi sportivi del Piemonte: Ternavasio racconta a Saluzzo un secolo di sfide e campioni

CUNEO CRONACA - Venerdì 28 novembre, alle 18, al "Quartiere" di Saluzzo è in programma la presentazione del volume “I grandi sportivi del Piemonte. Un secolo di sfide e trionfi” di Maurizio Ternavasio. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Edoardo Donalisio.

Nel libro, Ternavasio ripercorre oltre cento anni di storia dello sport piemontese attraverso 50 ritratti di campioni che si sono distinti sui palcoscenici nazionali e internazionali: dall’alpinismo al ciclismo, dal nuoto alla scherma, dal pallone elastico allo sci, dal calcio al tennis.

Sono almeno 25 le discipline in cui gli atleti piemontesi hanno lasciato un segno profondo, lungo tutto il corso del Novecento e in questo primo scorcio del nuovo millennio. Attraverso queste pagine prende forma una narrazione vivace e documentata che unisce il lato umano e sportivo dei protagonisti, offrendo uno sguardo inedito sulla società italiana e sul modo in cui i suoi eroi sportivi sono stati raccontati e vissuti nel tempo. Il volume è arricchito da una prefazione di Gian Paolo Ormezzano, firma storica del giornalismo sportivo italiano.

Maurizio Ternavasio, nato a Torino nel 1961, è giornalista e scrittore. Autore di una quarantina di opere tra romanzi, saggi e biografie, ha collaborato per molti anni con La Stampa. Tra i suoi titoli: Torino città dello sport (Daniela Piazza Editore, 2012), Alassio, mito intramontabile (Capricorno, 2018) e Torino 1970–2020. Una passeggiata lunga mezzo secolo nella città che cambia (Capricorno, 2020).

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.