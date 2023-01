La storia della Valle Maira insegna che chi vuole trova lavoro oltre il reddito di cittadinanza

PIERCARLO BARALE - Rientra nei compiti dello stato provvedere alle esigenze della collettività: procurare il lavoro, tutelare la salute. Ove occorra, anche al mantenimento delle persone che non si trovino nella possibilità di procurarsi cibo ed abitazione per sé e la propria famiglia. Al fine di adempiere a tali compiti, è stata introdotta da tempo l’assistenza sanitaria gratuita. Nessuno viene lasciato morire per strada, come succede in India e come avvenne fino a pochi anni or sono negli Usa per chi non aveva l’assicurazione privata o la copertura conseguente al contratto di lavoro. L’onere a carico dello Stato per la sanità pubblica gratuita era ritenuto negli Usa non sostenibile. Il destino dei poveri, immigrati irregolari, disoccupati, era segnato, in caso di loro malattia. Tutto ciò stonava nello stato più ricco del pianeta. Pareva normale e logico per i repubblicani, che fecero quanto possibile per bloccare o annullare la riforma.

La pensione sociale anche a prescindere dai versamenti effettuati, è stata un’altra conquista del nostro Stato risalente al dopo guerra. Ne beneficiarono soprattutto gli imprenditori agricoli che non avevano neppure la cassa pensione. Lo Stato democristiano li premiò, in cambio della costanza nell’appoggiare il partito ed alla presenza in Parlamento di numerosi eletti provenienti dalle campagne allora sovrappopolate. La maggior parte divenne esecutrice fedele delle volontà dei dirigenti romani del partito. Il reddito di cittadinanza di iniziativa grillina ha cercato, senza riuscirvi, di offrire lavoro a disoccupati che non avevano possibilità o volontà di cercarselo. Non ha funzionato il raccordo tra l’offerta e la domanda, pretenziosa ed attendista. Il mercato voleva qualificati e l’offerta non conteneva tali qualifiche.

Molta Napoli ha goduto e gode del beneficio, difeso a spada tratta dai seguaci di Grillo. Si è posto in atto un colossale voto di scambio, con vantaggi ad ambedue le parti. Il raffinato Conte, lasciata cravatta e pochette ed indossato il maglione da sindacalista d’assalto, difende ad oltranza il provvedimento, robustamente ridotto dagli attuali governanti, impossibilitati ad escluderlo in prima battuta. Truffe milionarie, accertate ogni qualvolta sono stati fatti controlli, hanno evidenziato truffatori, intestazioni a defunti, doppiolavoristi in nero, stranieri mai venuti in Italia. Tutti a libro paga delle poste italiane. Alle domande, senza alcun accertamento della spettanza, sono immediatamente seguite le tessere pubblicizzate dall’allora ministro pentastellato Di Maio. Quello che proclamò la fine della povertà grazie a tale provvedimento. Per gli italiani non evasori, è stata una solenne fregatura, volutamente non accertata nel quantum, perché avrebbe dovuto essere disposta una verifica a tappeto dopo l’accertamento delle prime truffe. Fatta eccezione per i poveri incolpevoli della loro situazione, troppi sono i fruitori senza titolo e non meritevoli, molti dei quali il lavoro se lo dovrebbero cercare, senza aspettare lo Stato mamma, che paga senza accertare e senza pretendere prestazioni come corrispettivo. Chi è fisicamente idoneo al lavoro ed in età precedente quella del pensionamento, secondo il comune sentire e pensare, non può pretendere dallo Stato un posto di lavoro, sufficientemente remunerato e vicino a casa.

Finora nei vari sistemi politici che hanno preceduto il nostro, coloro che dovevano mantenere sé stessi e la propria famiglia se lo andavano a cercare il lavoro, magari all’estero, come avviene di frequente. Oggi invece una minoranza pretenziosa attende che lo Stato la mantenga senza chiedere nulla in cambio, a tempo indefinito. Cioè, fino a quando senza alcuna propria iniziativa, l’assistenza statale continuerà. Nel frattempo si mettono al mondo figli senza la minima previsione di essere in grado di mantenerli. Ho riletto il libro di Pietro Ponzo ”Gent de Ma Valado” - Una voce dalla valle -. Analogamente ho fatto per “La mia valle aveva un’anima”, di Piero Raina e anche “Val Mairo la nosto”, sempre di Pietro Ponzo. Vengono narrate considerazioni e fatti avvenuti nella Valle Maira fino al dopo guerra. Si narra che l’inizio dell’emigrazione risale al boom delle nascite, avvenuto verso il 1840-50. Ne conseguì la saturazione demografica. La valle non poteva più assicurare lavoro e nutrimento a tutti i numerosissimi abitanti. Si verificò l’emigrazione stagionale, sempre praticata anche negli anni antecedenti tale periodo.

Si andava a mietere il grano nella pianura iniziando dalla zona di Torino. Altri sconfinavano in Francia per tagliare il fieno nelle valli dell’Ubaye e della Tinée. Da Elva - sui 1500 abitanti - partivano i cavié, raccoglitori di capelli. Battevano a tappeto la pianura padana, cercando di convincere ragazze e giovani spose a cedere il taglio pressoché totale dei loro capelli a fronte di somme di denaro variabili in relazione alla bellezza della chioma. Oppure, permutando con bei tagli di stoffa. Da Celle Macra partirono gli acciugai. Acquistavano in Liguria al minor prezzo possibile, in caso di pesca abbondante, le acciughe, che salavano e chiudevano in bidoni di latta. Le vendevano nell’Italia Settentrionale, usando come banchetto una carriola a mano, che trasportava un paio di bidoni. Estraevano la merce e la ponevano in una carta oleata. Gli affari andarono molto bene a questa categoria. Più dura fu per i mietitori: portavano con sé la falce e l’occorrente per mollarla e batterla, assicurando minore fatica e ottimo risultato. Un partecipante alla mietitura - Carlo Abello di San Martino di Busca - mi raccontò a suo tempo in cosa consisteva questa tradizione obbligata per i giovani di allora. Si iniziava a fine maggio, con altri compagni prevalentemente valligiani. Si mieteva da Carignano, per finire attraverso Saluzzo e poi Busca a San Damiano Macra. Si lavorava dall’alba al tramonto, bevendo abbondante acqua con una punta di sciroppo di menta. Il cibo, fornito dai proprietari delle messi, in genere era abbondante e sostanzioso. Come i trattori non funzionano senza gasolio, così i mietitori non possono lavorare sedici ore al giorno nutrendosi di insalata o minestrina. Venivano nutriti bene, anche da parte di tanti avari proprietari. Era nel loro specifico interesse avere mietitori efficienti e non affamati. A fine stagione, sempre Carlo Abello, ebbe a riferirmi che ritornava abbronzatissimo se non cotto dal sole, notevolmente dimagrito. L’espressione che ripeto fu la seguente: ”Aucat, avie pì n’unsa ‘d grasa”.

Verso fine ‘800, prevalentemente da Canosio e Marmora che superavano ognuna i mille abitanti, partirono verso la Francia bottai e bastai, esperti in ambedue le lavorazioni. Altri li seguirono, puntando sul commercio di stoffe e merceria, da vendere casa per casa. Molti, con destinazione Francia. Si rivolgevano, per rifornirsi delle merci da vendere, ad un negoziante all’ingrosso. Faceva loro credito dopo la prima fornitura pagata in contanti alla consegna. Quelle successive erano consegnate a credito, sulla fiducia verso l’onestà dei venditori. In Val Maira e non solo, ben prima dei diciotto anni i giovani andavano a cercarsi il lavoro, sia stagionale che definitivo, sovente all’estero. Già prima dei dieci anni in tutte le vallate ed anche in pianura i ragazzini venivano mandati presso altre famiglie coltivatrici per accudire gli animali: sovente pecore e capre, talvolta anche mucche. Tornavano a casa per riprendere la scuola, che raramente superava i cinque anni. Da tutta Italia si andava, da parte di capi famiglia con prole o celibi, nelle miniere di carbone o nelle fabbriche. Nessuno restava sul sofà, anche perché nelle nostre case le famiglie di mezzadri o affittuari neppure sapevano cosa fosse il sofà.

Non si può aspettare che lo Stato cerchi il lavoro per tutti. Lo Stato mamma, dal quale si vorrebbe avere un reddito senza far nulla, pur essendo in grado di guadagnare un salario col proprio lavoro. Pare sia diventato più comodo restare a casa, fare qualche lavoretto in nero, ottenere - magari senza titolo e soprattutto senza controllo - il reddito di cittadinanza. Il detto vecchio come il mondo che lavorare stanca è una realtà per tutti, per qualunque età e tipo di lavoro. Ancor più se scarsamente retribuito, magari pesante, lontano da casa. Lo Stato si è dimostrato condiscendente, non si è occupato di controllare il diritto a tale beneficio, promesso già sapendo che non avrebbe portato posti di lavoro, ma soprattutto voti per chi allora governava. La situazione non sarebbe degenerata. Per il già ministro Di Maio c’è stata una nemesi. Uscito dalla stanza dei bottoni, nella quale era entrato grazie ai voti di moltissimi beneficiari della misura eccezionale, non è stato più rieletto. Forse hanno capito che la pacchia stava finendo, che la povertà non era stata sconfitta. Quindi hanno cambiato cavallo. Giggino, non più affidabile, è rimasto a casa.

