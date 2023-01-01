"I frutti dell'albero del fare": a Roreto il futuro dell'educazione passa dal gioco e dalla natura

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Nella sala conferenze della Fondazione DIG 421 di Roreto di Cherasco, agorà contemporanea dell'innovazione, dove si intrecciano idee e prospettive sul futuro, si è tenuto un dibattito al centro del quale c'era un tema che tocca da vicino famiglie, educatori e comunità: l'accudimento e l'educazione dei bambini, dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia.

A introdurre il tema "I frutti dell'albero del fare - Seconda edizione - Progetto Materio" è la professoressa Marcella Brizio Pacotto, nonché presidente della Fondazione e vice presidente della Tesisquare. Tra i relatori, il dott. Alberto Galvagno, dirigente scolastico Istituto comprensivo S. Taricco, Cherasco, illustra il progetto pedagogico della Scuola dell'Infanzia di Cherasco, dove “abitare le scuola” significa viverla insieme ai bambini, progettando con loro, spazi, relazioni, percorsi. Una progettualità in continuo divenire, per costruire giorno per giorno, promuovere il fare, l'esplorare, il pensare con le mani e con il cuore. “Ciascuno cresce solo se sognato” è il principio ispiratore di un educatore che accompagna, ascolta e immagina il mondo che verrà.

La chiarissima dott ssa Falco Lorena, formatrice nido e scuola dell'Infanzia fondazione Ferrero, tratta il tema dello sviluppo armonico del bambino in relazione allo spazio e al tempo di vita, sottolineando l'importanza dello “spazio vuoto” non come assenza, ma come possibilità, dove il bambino organizza e pianifica il proprio gioco, prendendo atto dei propri limiti, e conoscendo il proprio corpo. E' fondamentale per sviluppare la motricità globale, ossia anche quella lenta, come il camminare, o anche il sostare. Quindi un tempo di vita lento, flessibile, capace di accogliere pause, stupore e soprattutto concentrazione. E citando Maria Montessori: “Il bambino che si concentra è immensamente felice!”.

In tutto il contesto educativo, lo sguardo dell'adulto gioca un ruolo fondamentale: è ciò che accompagna il bambino nel suo percorso di crescita e, quando sa modulare l'attenzione in base ai suoi bisogni, diventa un ponte prezioso verso uno sviluppo armonico.

Quando Renato Priolo, presidente Associazione Sinergia Outdoor, prende parola, accende curiosità e meraviglia tra i presenti. Nei panni di un Mastro Geppetto contemporaneo, presenta le sue nuove creazioni di manufatti in legno – che rispecchiano una pedagogia del “fare” chiamata Materio: pensare con le mani. Dove la materia – il legno, la terra, l'acqua – diventa strumento di relazione e crescita.

L'associazione Sinergia Outdoor (all'aperto) è una realtà attiva nel cuore del Roero, con sede a Baldissero d'Alba, in Regione Sigola 36, presso il Parco Didattico Le Colline di Giuca. E' specializzata in attività outdoor legate alla natura, al movimento e all'educazione ambientale, con un'attenzione particolare all'infanzia e all'adolescenza.

Il progetto nasce dalla visione di Renato Priolo e della sua famiglia, che hanno trasformato un terreno ereditato dal nonno in un luogo educativo e comunitario. Ogni angolo del parco è pensato per stimolare la libertà, la scoperta e la cooperazione, in un tempo lento e condiviso.

Attraverso le testimonianze dei relatori, il pensiero si muove, si confronta, si costruisce. Dunque, emerge con chiarezza, che, in un'epoca di cambiamenti continui, sia necessario investire energie e visione per accompagnare i bambini verso la consapevolezza, la partecipazione, e la capacità di abitare il mondo con sguardo attivo e curioso.

Ecco che, in Piemonte, un piccolo centro della provincia Granda, dove il detto "bugianen" parrebbe ancora risuonare, si muove invece un'idea che corre veloce, che progetta e innova. E' la visione di Giuseppe Pacotto e Marcella Brizio Pacotto, titolari della Tesisquare, a trasformare il territorio in un laboratorio aperto al futuro.

Fiorella Avalle Nemolis