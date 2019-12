I fans aspettano la Bassino a Borgo per fare festa dopo il successo in Coppa del mondo

Tutti invitati alla festa in onore del ritorno di Marta Bassino dalla sua prima vittoria in Coppa del mondo. L'atleta originaria di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) ha trionfato nel Gigante femminile sulle nevi americane di Killington nelle gare di sabato scorso.

I fans la attenderanno oggi, lunedì 2 dicembre, alle 19, al bar-pasticceria Audisio di Borgo San Dalmazzo (via Garibaldi 60), per festeggiare il suo ritorno e il primo successo in carriera.

"Vi vogliamo caldi, numerosi e chiassosi quanto basta - scrivono i soci del Fan Club - chi può indossi il berretto del Fan Club!".