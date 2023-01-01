"Ho fotografato la moda per raccontare la vita": Ferdinando Scianna alla Castiglia di Saluzzo

CUNEO CRONACA - "Forse non ho mai capito bene che cosa significhi moda. Per me è un uomo, una donna, un bambino, vestiti, naturalmente, che attraversano la vita, il mondo. Lo stesso vestito, indossato da persone diverse, può apparire bello o ridicolo, ma anche dalla stessa persona in situazioni diverse cambia totalmente di significato. Per me, dunque non ha senso la definizione di fotografia di moda. Ho fotografato la moda come ho fotografato tutto, per farne un racconto".

Ferdinando Scianna si racconta alla Castiglia di Saluzzo, dove venerdì 24 ottobre apre al pubblico la mostra "Ferdinando Scianna - La moda, la vita", dedicata al fotografo siciliano, protagonista assoluto della storia del Novecento. La personale, totalmente inedita e curata da Denis Curti, è un progetto del Comune di Saluzzo e della Fondazione Artea e presenta 90 opere che esplorano uno dei capitoli meno noti della carriera di Scianna: la moda. Un ambito che l'autore affronta con il suo linguaggio da fotogiornalista, scardinando ogni estetica patinata a favore di una narrazione umana.

Scianna, primo fotografo italiano a far parte dal 1982 dell'agenzia fotografica internazionale Magnum Photos, porta la moda fuori dalle passerelle e dentro la vita, restituendo immagini che sono insieme documento e poesia, verità e immaginario.