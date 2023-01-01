"Hanno toccato la Flotilla": venerdì lo sciopero generale, corteo a Cuneo

CUNEO CRONACA - Dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, che ha portato all’arresto di diversi attivisti a bordo di navi dirette verso la Striscia di Gaza, si moltiplicano le iniziative di protesta anche in provincia di Cuneo.

Venerdì 3 ottobre è previsto uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati, indetto dalla CGIL, con manifestazioni e cortei in numerose città italiane. A Cuneo il ritrovo sarà in piazza Europa alle ore 9:30, con lo slogan “Hanno toccato la Flotilla, rispondiamo tutti”.