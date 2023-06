Habibi: un'estate di cultura, divertimento e comunità al Donatello di Cuneo

CUNEO CRONACA - L’estate al Donatello è Habibi, un fiume di passione con tanti eventi per tutte le età. Per la seconda estate la Casa del Quartiere Donatello e tutti i suoi co-inquilini hanno pensato ad un programma ricco di iniziative che animeranno il quartiere da giugno a settembre.

Habibi è un invito a sentire il quartiere un luogo aperto ed accogliente, a sentirsi parte di una comunità e a dimostrare l’amore per questa zona della città che, nel tempo, ha saputo rigenerarsi e innovare con uno spazio di aggregazione e integrazione unico nel suo genere.

Ci sarà spazio per l’arte con l’installazione collettiva di Carlo Cavallo e il gruppo di Area Visiva che per l’occasione ci porteranno EsserTi Terra il 9-10-11 giugno, in chiusura dell’estate la CQD sarà luogo artistico con l’installazione di Poster Art Paesaggi - Affinità e Divergenze a cura di FormicaLab APS.

Non mancherà nei venerdì di luglio il Cinema sotto le stelle nella suggestiva Pinetina dell’ASL insieme all'associazione Mente in Pace e tante altre realtà che hanno contribuito a costruire la rassegna con film divertenti e di qualità per poter riflettere sui temi della nostra società.

Per promuovere le relazioni di vicinato, tornano le Cene in Compagnia con menù adatti a tutti i palati: si spazia dalla cucina del Mondo, il 17 giugno, con la collaborazione delle associazioni Manko e Spazio Mediazione & Intercultura che porteranno un po’ di Senegal, Romania, Albania, India e Ukraina allietati dalle musiche dell’Africa di Moussa e Loredana dell'associazione Mano nella Mano; tornano gli Alpini di San Rocco Castagnaretta il 29 luglio, con la loro Polenta per poi concludere con una cena in stile Vegan il 1 settembre con i cuochi del Cardo e l’Ortica. Chiuderà l’estate il Pranzo dei Vicini di Casa il 3 settembre.

Una grande novità nell’estate 2023! Grazie alla collaborazione avviata con il gruppo di giovani di Bal Fol(K) Cuneo, è nato il Festival Periferie Danzanti - Donatello Folk Fest, che porterà in quartiere rinomati gruppi di folk europeo all’insegna del ballo popolare; sarà possibile anche approfondire con gli Atelier ed i Workshop pomeridiani alcuni balli particolari o tecniche di strumenti folk: le date in programma sono il 24 giugno, il 22 luglio, il 26 agosto ed il 23 settembre; nei prossimi giorni ci saranno ulteriori notizie.

Per restare in musica il 23 giugno si esibiranno i Braxophone per il Dona Jazz 2023 a cura del Comitato di Quartiere Donatello. Per le orecchie più delicate invece sarà di scena il Complesso da Camera dell’Orchestra Bruni il 18 Giugno alle ore 18.00.

Il 15 luglio Habibi apre le porte agli appassionati dei Game insieme all’Accademia dei Giocatori ed al White Rabbit, con una giornata all’insegna di tornei di Giochi di Ruolo e da Tavolo aperta a grandi e piccini, una domenica da passare in compagnia divertendosi.

Il Comitato di Quartiere Donatello invita la popolazione per due incontri a tema: il 6 giugno si dibatterà con l’ATC ed il Comune di Cuneo sul futuro della Case Popolari; invece il 13 giugno con la Polizia di Stato si parlerà di Truffe agli anziani, Cyber-bullismo e furto di identità digitale.

Ci sarà anche una versione Habibi Young? Come la scorsa estate la Casa del Quartiere Donatello ha pensato anche ai più piccini proponendo un ricco programma di attività giornaliere: dal cortile aperto per ritrovarsi con gli amici e giocare insieme, a laboratori per scoprire le proprie abilità e talenti, gite e uscite sul territorio e la possibilità di nutrire anche le proprie conoscenze con lo spazio Compiti; per i giovani sarà attivata la Ludoteca serale il 3° venerdì del mese.

Proseguirà la Bici Officina, uno spazio di incontro, ritrovo e cura per il proprio mezzo a due ruote il venerdì pomeriggio. Nel frattempo anche gli Orti comuni e la Food Forest sono ripartiti, pronti a ridare colori, profumi e sapori nell’angolo più Green del quartiere.

“Grazie al lavoro di tante realtà associative, gruppi e cittadini si è riuscito a costruire una rassegna così variegata per dare la possibilità a tutti di poter sentirsi parte del quartiere; ma le proposte non finiscono qui e confidiamo che sempre più abitanti del quartiere diventino anche co-inquilini della CQD portando nuove idee e proposte da realizzare insieme”, dice il presidente Carlo Cavallo.

Habibi è realizzato in collaborazione con tante realtà del territorio, ma anche grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo che da tre anni ha inserito la Casa del Quartiere Donatello nei 100 SPACE Spazi di Partecipazione al Centro del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.