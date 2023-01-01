Guarene Musica torna nel Roero con 3 serate di flamenco, jazz e suoni acustici

CUNEO CRONACA - Con il 2026 giunge alla 12 esima edizione Guarene Musica - Roero Music Fest, che quest’anno propone tre concerti tra flamenco, jazz e suoni acustici nel comune roerino. Si comincia sabato 4 luglio alle 18.30 a Palazzo Re Rebaudengo con “Human Being”, protagonisti Filippo Cosentino alla chitarra e Daniele Bertone alle percussioni. “Human Being” è un progetto originale di Filippo Cosentino, autore dell’omonimo disco. Ogni composizione è pensata per creare una connessione con aspetti diversi della natura umana: migrazioni, autodeterminazione, misticismo, serendipità. In questo adattamento, le composizioni sono eseguite per chitarra classica, baritona e percussioni.

Il concerto accompagna la mostra “Before it happens”, a cura di Filippo Maggia, presentata dalla a Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in occasione dei 200 anni dalla nascita della fotografia. Il percorso espositivo raccoglie i lavori di otto artisti internazionali - Alia Farid, Vinit Gupta, Hit Man Gurung, Uzma Moshin, Musuk Nolte, Sheelasha Rajbhandari, Ashfika Rahman e Ishan Tankha - che hanno come denominatore comune il linguaggio delle immagini, che si tratti di fotografie o di immagini in movimento, declinato anche in forme ibride e installative. Nelle loro pratiche, la fotografia è intesa in un senso ampio e rappresenta lo strumento d’elezione per indagare temi attuali di rilevanza politica e sociale. I lavori affrontano questioni centrali per molti Paesi del Global South: diseguaglianze, postcolonialismo, migrazioni, sfruttamento ambientale, diritti delle comunità indigene e questioni di genere. In questo scenario, il mezzo fotografico diventa uno strumento capace di documentare proteste, conflitti e trasformazioni culturali, ma anche di preservare memoria e identità collettiva.

Sabato 18 luglio alle 21 nella chiesa della SS. Annunziata con “Tropical Tango” arriva il Duende Duo formato dal chitarrista Giorgio Genta e dal percussionista Edoardo Ponzi. Il concerto prende il titolo da uno dei brani del disco “Ondivago”: otto composizioni a firma dei due musicisti e di Beppe Di Benedetto, che abbracciano linguaggi diversi e sostengono la validità del pensiero che la musica di oggi ha confini incerti non classificabili all'interno di un genere preciso. “Tropical Tango” è uno spunto provocatorio. Può essere un tango tropicale? Esiste lo ska-jazz? La composizione presenta temi esotici contrappuntati da armonie crude e moderne. Spazio al flamenco in chiusura, sabato 1 agosto, alle 21 in piazza della SS. Annunziata con l’imperdibile concerto di Manuel Alonso: chitarrista flamenco e compositore messicano, residente tra Andorra e Barcellona, riconosciuto a livello internazionale per la sua voce artistica distintiva e per la raffinatezza del suo linguaggio musicale. Attivo in quasi trenta paesi tra Europa, Sud-est asiatico, Medio Oriente e Americhe, si è esibito in festival internazionali, sale da concerto e importanti produzioni culturali, distinguendosi per una proposta che unisce tradizione flamenca, musica contemporanea e improvvisazione. Nel 2023 è stato personalmente invitato dal leggendario chitarrista Al Di Meola come ospite speciale, segnando un momento significativo nella sua carriera internazionale. È inoltre fondatore e direttore artistico del Festival Internazionale di Chitarra d’Andorra.

A Guarene Alonso presenterà un programma interamente dedicato alle proprie composizioni originali, un viaggio musicale profondamente personale attraverso diverse forme ed emozioni del flamenco. Attraverso “Nostalgia (Soleá)”, “La Companyia (Rondeña)”, “Sukha (Alegrías)”, “La Debacle (Seguiriya)" e “Aires Gitanos (Bulerías)”, il concerto esplora il dialogo tra la tradizione flamenca, il linguaggio contemporaneo e la sensibilità improvvisativa. Ogni opera rappresenta un universo espressivo distinto: dall’introspezione e profondità di “Soleá” e “Seguiriya”, fino all’energia ritmica e alla vitalità di “Alegrías” e “Bulerías”.

Qui Manuel Alonso propone una visione personale del flamenco contemporaneo, dove virtuosismo, composizione e identità artistica si fondono in un’esperienza intensa, elegante e profondamente autentica.Tutto a ingresso libero e gratuito. Il festival Guarene Musica - Roero Music Fest è organizzato e prodotto dal Dragonfly Music Studio di Alba con la direzione artistica di Filippo Cosentino, con il supporto di Comune di Guarene, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Fondazione CRC. In caso di maltempo i concerti saranno allestiti all’interno della chiesa della SS. Annunziata. Parcheggio consigliato: piazza Pantalera, viale Mazzini, via Divisione Alpina.