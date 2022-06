Guanti, pinze e cappellino: sabato mattina volontari all'opera per "Spazzamondo" in Granda

CUNEO CRONACA - Torna "Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente", l’iniziativa promossa dalla Fondazione Crc che invita i cittadini ad una campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati nel proprio comune. L’appuntamento è per sabato 4 giugno, a partire dalle ore 9.30: 184 le amministrazioni comunali che hanno deciso di aderire e che, quel mattino, saranno pronte a distribuire i kit personalizzati per la raccolta a coloro che si saranno registrati sul sito www.spazzamondo.it. Fondazione CRC, in occasione dei suoi 30 anni, offre ai giovani dai 16 ai 28 anni che parteciperanno a “Spazzamondo” la possibilità di accedere al Festival Collisioni.

Nei 184 Comuni della Granda aderenti a “Spazzamondo” sarà tutto pronto sabato 4 giugno, dalle ore 9.30, per accogliere i cittadini/raccoglitori con i kit personalizzati composti da sacchetti per la raccolta dei rifiuti, guanti, pinze, t-shirt e cappellino, realizzati dalla Fondazione CRC con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Iscrivendosi all’iniziativa sul sito www.spazzamondo.it (c’è tempo fino al 2 giugno) e selezionando il comune desiderato, il cittadino potrà ricevere le informazioni dalla propria amministrazione sul luogo di ritrovo e le aree di distribuzione. Oltre ai singoli, l’opportunità di partecipare è stata data anche ai gruppi che potranno iscriversi tramite un capogruppo, compilando il form una volta soltanto.

Per celebrare i 30 anni dalla nascita, Fondazione CRC ha inserito “Spazzamondo” nel programma “La Generazione delle idee – Talento, Ambiente, Cultura e Inclusione”, che ha l’obiettivo promuovere la partecipazione attiva da parte dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni e favorire la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente. Per questo i giovani tra i 16 e i 28 anni che parteciperanno a “Spazzamondo” potranno prendere parte al Festival Collisioni, nelle giornate di sabato 9, domenica 10 e sabato 16 luglio .

Fondazione CRC premierà anche i 9 Comuni che coinvolgeranno il maggior numero di partecipanti: nel 2021 i Comuni di Savigliano, Cuneo, Revello, Rifreddo, Monticello d’Alba, Frabosa Sottana, Feisoglio, Niella Belbo e Castelletto Uzzone sono stati premiati con un contributo economico per la riqualificazione di un’area verde. L’edizione 2021 di “Spazzamondo” ha visto la partecipazione di 165 comuni e ha portato alla raccolta di 30 tonnellate di rifiuti abbonati e 40 tonnellate di CO2 risparmiate collettivamente.

“Spazzamondo” si svolge in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, Anci Piemonte, ANPCI, Uncem e Cooperativa Erica e con i Consorzi per la raccolta dei rifiuti (ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e CSEA Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente). Per maggiori informazioni e per iscrizioni visitare www.spazzamondo.it.