Green Community Terre del Monviso: 28 Comuni protagonisti della svolta rinnovabile

CUNEO CRONACA - Più di 100 persone erano presenti agli incontri sulle comunità energetiche che si sono tenuti a Venasca, Saluzzo e Paesana. Con il supporto di Luca Barbero, coordinatore di “Gocer - Gruppo operativo comunità energetiche rinnovabili” sono stati introdotti i concetti basilari per conoscere l’argomento. I partecipanti, curiosi e interessati, hanno posto domande all’esperto che ha sciolto i dubbi sul funzionamento di questi soggetti spiegando cosa sono, ma soprattutto cosa non devono essere.

Vista la partecipazione così attiva e propositiva dei cittadini, il tavolo di regia della Green Community - composto dai rappresentanti delle Unioni montane Varaita e Comuni del Monviso, dei Bim Varaita e Po, del Comune di Saluzzo, del Comune di Lagnasco, del Comune di Manta e del Parco del Monviso - ha deciso di continuare a muoversi in questa direzione proponendo uno studio di fattibilità sul territorio.

Le Cer - Comunità energetiche rinnovabili - saranno basate sulla partecipazione volontaria di cittadini, titolari di attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole-medie imprese. I membri delle Cer produrranno e auto-consumeranno energia da fonti rinnovabili in completa autonomia. I soggetti coinvolti, collegati virtualmente attraverso una cabina elettrica, saranno suddivisi in prosumer (producono energia e ne consumano una parte) e consumer. Questa condivisione di energia porterà a molteplici vantaggi per gli associati delle Cer oltre a benefici indiretti per il territorio.

La ciclovia intervalliva

Dopo quasi un anno di preparazione e di lavoro su temi strutturali quali la ciclovia intervalliva e il nuovo parco fotovoltaico di Saluzzo, questi incontri del 17-18-21 aprile rappresentano il punto di partenza effettivo della fase partecipativa della Green Community Terre del Monviso con l’obiettivo di un sempre maggiore coinvolgimento diretto dei cittadini. Oltre alle Cer, i temi centrali della sperimentazione, che saranno oggetto di futuri tavoli di lavoro e azioni pratiche, sono: mobilità sostenibile; agricoltura e irrigazione; attività di animazione sul territorio.