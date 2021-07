Grazie ad Asproflor e l'app tabUi i turisti scoprono i Comuni Fioriti del Piemonte

CUNEO CRONACA - C’è un nuovo servizio sull’App tabUi, nata nel 2019 per far conoscere i tesori di tutta Italia (e non solo) grazie alla realtà aumentata. La piattaforma, una sorta di Wikipedia della bellezza, è conosciuta ormai in Italia e all’estero; e, dopo aver fatto scoprire cantine, ristoranti, alberghi, centri benessere, monumenti, sentieri percorribili in bicicletta, panchine giganti, aree di sosta per i camper, ora darà informazioni e guiderà alla scoperta di oltre cento “Comuni Fioriti”.

Questo marchio di qualità viene concesso dall’associazione Asproflor (Associazione Produttori Florovivaisti) ai luoghi che si occupano di “far fiorire” i propri territori, migliorando la qualità della vita dei cittadini, trasmettendo un’immagine più colorata della località e sensibilizzando la comunità al rispetto dell’ambiente.

“Siamo molto contenti della collaborazione con Asproflor. Pensiamo che si tratti di un’opportunità in più per i turisti, in particolare quelli stranieri che sono molto sensibili e interessati al settore -commenta Giorgio Proglio, fondatore e CEO di tabUi- tabUi diventerà uno strumento completo e unico che permetterà anche di conoscere le bellezze florovivaistiche dell’Italia. Sull’applicazione un apposito tasto darà la possibilità di geolocalizzare i Comuni fioriti, di conoscerne la storia e di ammirarne la bellezza attraverso le immagini”.

Il progetto si amplierà sempre di più e farà conoscere le aree verdi, i parchi e i tesori florovivaistici dei Comuni Fioriti, oltre a fornire informazioni su fiori e piante presenti in ogni località.

“Eravamo alla ricerca di uno strumento giovane e innovativo, che desse la possibilità ai paesi e alle città del Circuito Nazionale dei Comuni Fioriti di promuoversi attraverso un’app dedicata. Abbiamo trovato in tabUi e nei suoi creatori un grande potenziale e un’ottima sinergia con l’obiettivo comune di promuovere l’accoglienza italiana fatta attraverso le fioriture e la cura del verde -dichiara Sergio Ferraro, presidente di Asproflor Comuni fioriti- Lavoreremo perchè tabUi possa diventare anche uno strumento tecnico e pratico a disposizione dei sindaci e degli amministratori per poter scegliere le fioriture e le piante più idonee per posizione, altitudine e caratteristiche del territorio”.