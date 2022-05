Grammy Awards della musica vocale: i cuneesi Rebel Bit premiati con l'ultimo album "Come"

CUNEO CRONACA - Si è svolta la cerimonia di premiazione dei Contemporary A Cappella Recording Awards (USA), gli "Oscar" della musica vocale internazionale che ogni anno premiano le migliori produzioni e i migliori gruppi del settore. Dopo le 4 nomination ottenute i Rebel Bit, gruppo di musica vocale cuneese, si aggiudicano 2 awards grazie al loro ultimo lavoro discografico "Come": Miglior Album Elettronico/Sperimentale e Miglior Arrangiamento Professionale per il brano Toccaterra (composto da Lorenzo Subrizi).

I Rebel Bit sono il quarto gruppo italiano nella storia, dopo Neri per Caso, Cluster e Venice vocal jam, a conquistare un premio in questi prestigiosi Awards. "Siamo davvero entusiasti e soddisfatti per questi premi, frutto di un lavoro che dura da anni e che negli ultimi tempi era stato messo, inevitabilmente, a dura prova dalla situazione che ci circondava. Nonostante tutto, possiamo dirci orgogliosi non solo del lavoro fatto a livello musicale, ma anche del team creativo di cui fanno parte il nostro sound designer Andrea Trona e il nostro produttore Erik Bosio. Uno studio costante e una crescita artistica (e umana!) di cui siamo molto grati. Non ci piace molto stare fermi e in cantiere abbiamo tanti nuovi progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi. Ora non ci resta che tornare a fare concerti e portare nuovamente la nostra musica in giro per l’Italia!”.

Gli artisti (Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizi e Paolo Tarolli) saranno in tour quest’estate con diverse date, anche nella nostra provincia. A inizio giugno li attendono 3 appuntamenti molto speciali in collaborazione con il coro di voci bianche della Fondazione Fossano Musica. L’arrangiatore e compositore bovesano Lorenzo Subrizi ottiene, oltre ai premi con i Rebel Bit, anche un riconoscimento (Miglior album Folk/World) per il suo lavoro di scrittura musicale nell’album De Cada Década, del quartetto spagnolo Melomans.