Gli epidemiologi in Piemonte: meglio le misure attuate, screening di massa non adatto al contesto

Premessa

Precedenti di utilizzo del test rapido sull’intera popolazione sono costituiti dalla provincia di Bolzano, con una frequenza di positivi identificata inferiore all’1%, e della Slovacchia. Merita soffermarsi su quest’ultima perché lo scopo era deliberatamente quello di bloccare l’epidemia. Non conosciamo ancora i risultati dell’esperienza slovacca, ma i commenti scientifici sono stati molto cauti (Holt, Lancet Oct 31, 2020). La maggiore differenza tra l’esperienza slovacca e un eventuale screening di massa in Italia consiste nella diversa frequenza di infetti (fino al 16% in alcune aree della Slovacchia). Questo rende l’impatto del test molto diverso nei due casi (vedi sotto). Nel caso di positività in Slovacchia gli individui vengono messi in isolamento o in quarantena presso strutture appositamente allestite dallo Stato (il mancato rispetto comporta una multa di 1650 euro, e l'adesione viene controllata dalla polizia). Un altro precedente è costituito dalla Cina, che in due aree geografiche ha sottoposto a test 16 milioni di persone usando il metodo del pool, cioè mescolando l’RNA di 10 persone per volta e aumentando pertanto l’efficienza (a scapito però della sensibilità).

Elementi a favore dello screening di massa:

- Una vasta operazione condotta in un ristretto arco di tempo può consentire di ridurre drasticamente la diffusione dell’infezione e permetterne poi un controllo adeguato senza misure di lock-down (anche ammettendo la riapertura di importanti vie di trasmissione come per esempio le scuole)

- Con l’uso dei test antigenici i costi sono relativamente limitati rispetto ai test a RNA.

Elementi contro lo screening di massa:

- È necessaria una organizzazione capillare, con l’ausilio di un numero molto elevato di figure sanitarie e non (in Slovacchia 20.000, di cui molti volontari, per 4 milioni di persone).

- I test antigenici presentano caratteristiche di sensibilità e di specificità che ne raccomandano l’impiego per scopi di screening solo in contesti di maggiore frequenza di infezione. In particolare, la loro sensibilità può variare a seconda delle esperienze condotte (vedi appendice).

- Con la frequenza di infezione oggi verosimilmente presente in Italia (meno dell’1% in un dato momento), il numero di falsi positivi è molto alto, almeno il 50%. Ogni 100 che danno un risultato positivo al test, 50 non veicolano il virus. Questo comporta misure di isolamento inutili (se il test non viene convalidato), oppure un numero addizionale di tamponi molecolari (a RNA) di conferma.

- Questo è tanto più vero in uno scenario di frequenza di infezione ancora più bassa, che potrebbe essere verosimile per l’inizio di gennaio 2021, se le misure di confinamento a livello nazionale nel periodo natalizio dovessero essere mantenute e rispettate come prescritto dal nuovo DPCM di dicembre.

- Un’incognita è se la campagna di test debba essere una tantum o ripetuta. Inoltre, si pone il problema che, dopo la campagna di test, la circolazione dell’infezione potrebbe rinnovarsi per il contributo dell’ingresso di casi da territori non testati e dei falsi negativi. In ogni caso, il controllo della pandemia dovrebbe tornare ad affidarsi alla protezione da parte del distanziamento fisico e del Contact Tracing.