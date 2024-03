Michele Aimo della Triatletica Mondovì brilla nella tappa nazionale di Duathlon

SERGIO RIZZO - Il calendario Fitri prevedeva una Tappa del Circuito nazionale di duathlon a Piacenza. Al via i migliori specialisti italiani, cinque km di corsa, 19 km di bici e 2,5 km di corsa coperti dal vincitore Andrea Balestreri del Krono Lario Team 48’02”.

Michele Aimo, portacolori della Triatletica Mondovì – Acqua San Bernardo si è piazzato 16° posto assoluto grazie al tempo finale di 50’30” con un miglioramento di quattro minuti rispetto al crono dello scorso anno. Ancora un’ottima prestazione per il giovane monregalese che si sta dimostrando altamente competitivo nelle prove corsa – bici – corsa.

Nonostante un problema meccanico all’avvio della seconda frazione che gli ha fatto perdere contatto dal gruppo di testa non riuscendo più a rientrare (scia in bici consentita), si è dovuto accontentare di un 3° posto di categoria S1: sicuramente un ottimo risultato in una gara di livello nazionale.

Terminata la stagione del duathlon, a breve inizierà quella del triathlon con gli atleti monregalesi pronti ai nastri di partenza. Proseguono quindi sia gli allenamenti collettivi di corsa presso la pista di Mondovi, sia le uscite in bici, sia l’allenamento settimanale in piscina con il tecnico Gabriele Bucci e corsia riservata.

L’avvicinamento al triathlon è sempre aperto e chiunque voglia informazioni può fare riferimento alla mail triathlon@atleticamondovi.net.

Sergio Rizzo