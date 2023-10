Gli artisti di Korto/Circuito al Toselli di Cuneo per le prime due serate di "Interscambi coreografici"

CUNEO CRONACA - La nuova stagione di Interscambi Coreografici Cuneo, realizzata dalla Fondazione Egri per la Danza, prende il via il 24 e 25 ottobre con una vera e propria "polifonia coreutica", che vedrà protagoniste le compagnie e gli artisti della Rete Korto/Circuito. Quattro realtà provenienti da tutta Italia metteranno in scena al teatro Toselli produzioni dedicate alla ricerca e al dialogo tra espressione corporea e temi contemporanei.

Martedì 24 ottobre, ore 21

SERATA KORTO/CIRCUITO #1

GET UP | Petranuradanza/Megakles Ballet (Sicilia)

La compagnia siciliana Petranuradanza/Megakles Ballet porta sul palco una riflessione sul conflitto tra tempo, spirito e materia: partendo da un’analisi critica del presente, considerato dominato da un neo-positivismo dogmatico, il porsi delle domande sull’esistenza diventa insieme una provocazione e un richiamo alle culture dell’antichità e alla loro concezione del trascendente. “Get up” è quindi un’esortazione a risollevarsi e cercare di liberarsi dalle sabbie mobili in cui si è intrappolati, una ricerca di quei flussi impercettibili che attraversano il mondo e che investono l’essere umano nella sua interezza. Un mondo invisibile fatto di forze e di energie sottili, di cui percepiamo l’esistenza solo attraverso il cuore, lo spirito, l’intuizione.

Coreografie: Salvatore Romania, Laura Odierna

Danzatori: Francesco Bax, Caterina Lanzafame, Konstyantyn Hryhor’yev

Musiche: Giovanni Cultrera

NEST | ResExtensa/Porta d'Oriente Centro Nazionale di Produzione della Danza (Puglia)

NEST è un progetto di ricerca che trae ispirazione dai racconti di Italo Calvino: narrazioni immaginifiche e personali, costruite a partire da una serie di elementi fissi e ricorrenti, tipici delle fiabe, ma capaci di generare un numero infinito di storie, sempre nuove e differenti.

Così come nei racconti, nelle spettacolo ognuno ha la propria voce, e ogni spettatore la propria interpretazione: un labirinto di voci, di relazioni, di commistioni e alchimie, insomma di narrazioni in danza che si incontrano, incastrano, scontrano, accompagnano.

Ideazione e direzione: Elisa Barucchieri

Danzatori: Fabiana Mangialardi, Moreno Guadalupi





Mercoledì 25 ottobre 2023, ore 21

SERATA KORTO/CIRCUITO #2

RITI DI PASSAGGIO | Mandala Dance Company (Lazio)

La produzione, dedicata al regista e drammaturgo Lucien Bruchon, si ispira alla sacralità di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali o scandiscono l'evoluzione stessa dell'individuo. Un approccio che, riflettendo su temi della sfera trascendente, permette di rovesciare l'esperienza individuale in collettiva, restituendo, attraverso la condivisione, equilibrio e, in ultima analisi, rinascita.

Produzione 2022 - Coproduzione con Paesaggi del CorpoFestival Internazionale Danza Contemporanea

Concept, Coreografia e Regia: Paola Sorressa

Danzatori: Michelarcangela Radatti, Ilaria Rotondaro, Alessia Stocchi, Sebastian Zamaro, Sara Zanetti

Drammaturgia: Paola Sorressa e Lucien Bruchon

GIRUGIRU 1 Studio/Room 1-2 | Gruppo E-motion (Abruzzo)

Una produzione sperimentale che riflette sul concetto di “viaggio”, inteso come movimento che unisce la comunità al singolo individuo, l’antropologia culturale alla mitologia personale, l’ensemble alla performance solista. Lo spettacolo si focalizza sulla dimensione del mito e di come questo, nel suo proliferare nelle diverse epoche e culture, possa essere rappresentato attraverso la moltiplicazione dei punti di vista e dei corpi narranti, spie della frammentazione della verità, non più assoluta ma relativa e parziale.

Regia e coreografia: Francesca La Cava

Drammaturgia: Anouscka Brodacz e Francesca La Cava

Interpreti: Stefania Bucci, Andrea Di Matteo, Chiara Mameli

Musica originale: Alessandro Olla

Produzione: Gruppo e-motion con il sostegno del MIC, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila

Residenze: Comune di Isili (IT), Artisti per il Matta (IT) e Festival Corpografie (IT)