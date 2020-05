Negli Astri di giugno spira finalmente il vento della libertà, ma non approfittiamone troppo!

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di giugno della braidese Fiorella nel segno della speranza per tutti i lettori della provincia di Cuneo di potersi mettere finalmente alle spalle la terribile esperienza della pandemia.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

Spira il vento di libertà, ma che non sia troppa! Voi segni di fuoco ardete di ribellione, in questo delicatissimo periodo di riapertura tra varie difficoltà la situazione è poco chiara, dipende da moltissimi fattori ancora da verificare: nessuno ha la sfera di cristallo. Vorreste ripartire in quarta, specie chi ha attività e con ragione non regge più vedere la fatica di anni dissolversi. Purtroppo dovrete adeguarvi all'andamento della pandemia, senza fare passi falsi, per il bene vostro e altrui. Ma nella vostra fervida mente, state cercando nuove soluzioni. Molti tra voi, i più intraprendenti (dipende anche dall'età), sapranno reagire e grazie alla capacità creativa e l'ingegno offriranno serviz: in pratica ciò che serve a chi non ha possibilità di muoversi agevolmente, perchè troppo avanti con l'età o per patologie invalidanti. Gli studenti di ogni età e grado apprenderanno con facilità, pronti ad ingegnarsi con la tecnologia, che per natura vi affascina e vi stimola ad esplorare nuovi lidi. Per alcuni un po' di malumore causato da discussioni con le persone adulte, le vostre richieste a volte sono un po' troppo rischiose. Siete impulsivi e anche ribelli, provate a mettervi nei panni di chi ha la responsabiltà di minori. Riguardo agli adulti, i pareri su come reagire in questo momento di stallo, in bilico tra salute ed economia, sono diversi e discordanti: ovvio, dipende dalla situazione economica di ognuno, dall'età e dal tipo di lavoro svolto. Non è facile per nessuno, comunque molti tra voi si metteranno a disposizione dei più deboli, in loro difesa, quasi dei Robin Hood. Il rendervi utili placherà l'insoddisfazzione che vi rode quando avete la netta sensazione di perdere tempo: guai a fermarvi!

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Spira il vento di libertà, ma che non sia troppa! Voi torelli siete ironici, a volte dissacranti, ma in questo delicatissimo periodo, forse ancora più difficile del momento di chiusura totale, causa l'incertezza, in bilico tra salute ed economia, provate momenti di grande ansia. Certo che per voi la salute è la priorità, soprattutto se riguarda i vostri cari: l'idea di perderli vi fa sopportare ogni sacrificio. La maggior parte di voi, forse i giovani (si sa che in gioventù si sfida anche la morte), cercano di farsi una ragione dell'insicurezza, dei pareri discordanti, del malessere che in alcuni casi fa tirare fuori il peggio di sé, della sofferenza di persone colpite dal Covid, insomma, provano a chiudersi in una bolla di sicurezza, estranea al mondo esterno, per resistere e sopravvivere a questo momento destabilizzante per tutti. Saranno di grande sollievo le arti, stare in mezzo alla natura e il pensiero positivo: un virus benefico che aiuta a sconfiggere quello malefico che sta stravolgendo le vite di tutti gli abitanti del globo. Gli studenti si applicheranno allo studio con l'aiuto della tecnologia, certo è che per il proprio carettere gioviale ed affettuso a voi mancherà in maniera particolare il contatto fisico, la compagnia dei coetanei. Sarà d'aiuto dedicarsi ad hobby manuali, bricolage, la creatività aiuta a liberare i pensieri negativi, distrae e regala buon umore. Per spingerli a queste pratiche sarà utile stimolarli con il senso della competizione.

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

Spira il vento di libertà, ma che non sia troppa! E per i gemelli, anche se non lo danno a vedere, manca moltissimo il contatto fisico: gli abbracci, i baci, le chiacchierate con gli amici, un aperitivo, una cena in compagnia, e magari un weekend in agriturismi; insomma c'è desiderio di aria pura, passeggiate e distensione. Nel periodo di chiusura molti di voi hanno approfittato per visionare la corrispondenza arretrata, controllare le scadenze con un piano per non dimenticarle, appunti sparsi, e anche un resoconto delle spese effettuate, una sorta di bilancio per affrontare momenti di magra. Prudenza con le spese, avete le mani bucate e un po' di ordine nei conti sarà benefico per le vostre finanze. Ora avete chiara la situazione, saprete come muovervi più in sicurezza, senza brutte sorprese. Gli studenti scalpitano, apprendono con facilità grazie alla tecnologia, ma risentono del distanziamento sociale: manca la condivisione con i compagni di classe, il confronto, lo scambio di opinioni con i docenti, e anche qualche accesa discussione durante le ore di lezione. La chiusura forzata, alla lunga, ha represso la voglia di fare, ha indebolito l'energia del pensiero. Presto con le precauzioni, distanza e mascherina, riprenderanno la vitalità e la voglia di rimettersi in gioco. Ancora un po' di pazienza, presto, con Venere in buon aspetto, sbocceranno anche nuovi amori ridando buon umore, voglia di sorprendere e fare breccia nei cuori.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

Spira il vento di libertà, ma che non sia troppa! La chiusura forzata, il timore per la salute dei propri cari ha indebolito la forza psichica, è mancata la forza di reagire, ma ora tornerete a combattere, rientrate in scena senza lasciarvi sfuggire l'occasione per farvi le vostre ragioni, a volte con punte di polemiche: è il vostro modo di difendervi, aggredite per non essere colpiti. Il problema del lavoro vi angustia molto, ma a seconda dell'età e della categoria, ora siete determinati, preme in voi la volontà di ricominciare e, grazie all'intelligenza creativa, troverete soluzioni, anche temporanee, per sbarcare il lunario. Ciò che vi sta più a cuore è il benessere dei vostri cari e per questo vi batterete con prudenza, ma senza perdere l'occasione di rimpinguare le finanze grazie a piccoli investimenti redditizi, o all'apertura di piccole attività con consegna a domicilio o di altri servizi molto richiesti in questo periodo. Gli studenti, avvalendosi della tecnologia, rispetteranno i programmi con un po' di fatica, perché manca lo sprono del docente che sollecita l'attenzione in momenti di assenza, causati dalla preoccupazione per l'incertezza del futuro. Tutti quanti, grandi e piccini, troverete conforto nel contatto con la natura, occupandovi dei vostri animali domestici, dedicandovi al giardinaggio e alla coltivazione di ortaggi. Per alcuni, piccoli lavori manuali, come fare la maglia, l'uncinetto o il bricolage, anche piccole riparazioni in casa, daranno un senso di ritorno alla normalità. Amate stare all'aria aperta, ed ora che è possibile, rispettando la distanza sociale, la natura sarà il vostro alleato, passeggiate, gite in bicicletta in aperta campagna, vi ridaranno quella serenità che tanto vi è mancata.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Spira il vento di libertà, ma che non sia troppa! Voi leoncini, francamente, non ne potete più! Vi siete industriati in tutti i modi per non cedere alle provocazioni, in questo periodo pullulano fake news, opinionisti senza opinioni, pareri discordanti anche tra scienziati, commenti malevoli verso tutto e tutti, pregiudizi, ingiurie contro chi, in modo educato e democratico, esprime un parere, insomma un'atmosfera torbida. Ne risentite più di altri, ma ormai non volete perdere tempo, la preoccupazione per la ripresa lavorativa vi impegna la mente, ora che c'è una prudente riapertura siete concentrati ad escogitare strategie per rimpinguare le finanze. Dipende dall'età e dalla tipologia di lavoro che svolgete, o svolgevate. Purtroppo la chiusura di molte attività ha causato licenziamenti, vi batterete per il lavoro. Ruggirete e vi farete largo con proposte innovative, avete fiuto, siete lungimiranti, ma lo sforzo e il rischio dovrete compierli da soli: pochi sono disposti a seguire gli audaci, giudicandoli folli e visionari. Chi di voi se la sentirà, tenterà la sorte, e se osserverà norme e prudenza, ci sarà buona fortuna. Altri, per la buona pace in famiglia, non faranno esperimenti, tuttavia sapranno cogliere il meglio di quel poco che il mercato del lavoro offre. Mantenere rapporti con conoscenti, con aziende, uffici, attività commerciali, anche attraverso le video chat, sarà utile, vi metterà in buona luce per eventuali proposte lavorative. Non vi arrenderete mai, reagendo sempre all'immobilità. Per voi studenti ci sarà un buon rendimento avvalendovi della tecnologia, grazie alla quale escogiterete nuove applicazioni ad essa. La mente è fervida, non vi piace arrendervi e per sconfiggere la noia e la routine senza sbocco darete sfogo alla vostra creatività. “Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole”, diceva Albert Einstein.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

Spira il vento della libertà, ma che non sia troppa! Con voi non c'è pericolo: avete tenuto duro fino ad ora, troppe tensioni vi hanno esaurito, siete stanchi e state perdendo la pazienza. Vi siete impegnati al massimo per seguire le norme durante la chiusura per il Covid, ora dovrete lasciare andare quel vostro senso di meticolosità e precisione in tutto, non potete permettervi di tenere tutto sotto controllo. Lasciatevi andare e vivete giorno per giorno cosa la vita vi porta, è inutile combattere contro i mulini a vento. Un po' di riposo e la vita all'aria aperta vi rigenererà, ritorneranno le forze e la voglia di rimettervi in gioco. Tornerete a progettare per realizzarvi nel lavoro: poco a poco si ricomincia, a seconda dell'età e della tipologia di lavoro, vi orienterete su quali soluzioni adottare. Una volta deciso, sarete pronti a combattere e dedicare tutte le vostre energie, con prudenza e con raziocinio, al lavoro che fa per voi. Siete persone pratiche e ragionevoli, quindi sarete disposti anche a cambiare settore, non storcerete il naso accettendo i lavori più umili: l'importante è superare il momento di difficoltà, niente è più dignitoso dell'adattarsi: verrano tempi migliori. Ora la priorità è prudenza per la salute e progetti lavorativi possibili. Dedicatevi alle arti, saranno di grande conforto per il vostro animo sensibile. Non date troppo peso a chi si lamenta in continuazione, a chi accende sterili polemiche e inveisce contro chi non la pensa nello stesso modo, estraniatevi da questo mondo paonazzo, concentratevi su pensieri armoniosi attraverso la musica, pittura, letteratura, nutriranno il vostro animo ferito, riportandovi a un poco di serenità. Per gli studenti ottimo apprendimento, il vostro metodo di studio, preciso e attento ai programmi, sarà foriero di risultati davvero sorprendenti (salvo rare eccezioni).

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

Spira il vento della libertà, ma che non sia troppa! Per voi, molto attenti alla salute, il periodo di chiusura è stato rispettato con precisione, fin troppo! All'inizio della pandemia, molti di voi si sono ritirati in buon ordine, accettando le norme da rispettare senza fare tante polemiche, certo che la solitudine, da una parte, in un primo tempo, vi è parsa una buona occasione per realizzare tante piccole cose, rimandate sempre a causa della mancanza di tempo. Gli appassionati della casa si sono adoperati a fare tante piccoli riparazioni, a tinteggiare le pareti, addirittura chi ha riverniciato mobili: un nuovo maquillage alla vostra casa. Ora le mura stanno per cadervi in testa, aprite le finestre, uscite all'aria aperta e cominciate con prudenza a fare piccole uscite, evitando gli assembramenti, ma guardandovi attorno! Troppa solitudine vi ha reso malinconici. Coraggio, ora si riprende a vivere e si progetta il futuro, la fantasia e la creatività non vi mancano, troverete soluzioni lavorative innovative. Avete fiuto, dipende sempre dall'età e dalla tipologia di lavoro fino ad ora svolto, tuttavia vi sorprenderete di quanto riuscirete a realizzare. Siete come i motori diesel, lenti a partire, ma perspicaci, quindi veloci a procedere. Gli studenti affronteranno con solerzia le lezioni a distanza, per alcuni il rendimento sarà un pochino più scarso, dovuto alla mancanza di confronto diretto in classe, assieme ai propri compagni.

Scorpione, dal 23 ottobre 22 novembre

Spira il vento della libertà, ma che non sia troppa! E per voi la costrizione pesa più di altri. Vi sentite oppressi, patite per quel forte senso di impotenza di fronte a certe emergenze in cui non c'è scampo: bisogna adeguarsi. Avete lottato contro il malumore, l'ansia e la voglia di fuggire da questa atmosfera torbida: fake news, pareri discordanti tra scienziati, polemiche sterili, e quella sensazione di pericolo per la salute che vi ha creato ansia. Ma ora partite alla riscossa, come solo voi sapete fare, l'umore cambia e vi dedicate alla praticità: riprenderete il lavoro con un senso di abnegazione, non vi spaventano sacrificio e fatica. Chi ha attività sarà disposto a fare l'impossibile per riaprirla, ingegnandosi per rispettare le norme di sicurezza e per lavorare senza rischi per la salute. Sarete precursori di nuove attività, piccole ma ingegnose, per sbarcare il lunario. Certo, non per tutti sarà cosi, dipende dall'età e dalla tipologia di lavoro svolto. Certo è che sarete pronti e agguerriti nel rimettervi in carreggiata, l'ingegno e la volontà vi sostengono per realizzare i vostri progetti, in cui riuscirete, col vostro temperamento, a coinvolgere anche gli altri. Gli studenti si adegueranno alla didattica a distanza, anche se non sarà possibile approfondire alcune materie, in assenza di lezioni pratiche, impossibili da svolgere se non nell'edficio scolastico. Il rendimento comunque sarà adeguato al momento di crisi che stiamo vivendo.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Spira il vento della libertà, ma che non sia troppa! E a voi sagittari, la libertà è mancata tanto, soprattutto negli spostamenti. Abituati a svolgere attività che necessitano di spostamenti, anche a lungo raggio, in paesi, culture diverse, la chiusura per la pandemia vi ha resi suscettibili, spesso insofferenti e smaniosi di chiudere la porta di casa alle vostre spalle per scappare. Ma la sofferenza di amici, o peggio di persone care, vi ha rassegnati a convivere e a sottostare alle regole necessarie per l'emergenza. L'altruismo vi ha salvato, rendendovi utili agli altri, ve ne siete fatti una ragione e dare un po' di sollievo, riportando il sorriso e un po' di serenità a chi soffre, ha dato un senso a questo periodo di costrizione e di sofferenza che ha colpito popolazioni di tutto il globo. Riguardo al lavoro, state riprendendo le redini, grazie alla tecnologia vi siete tenuti in contatto con aziende, uffici, associazioni, professionisti, clienti, utili alla ripresa della vostra attività. State prendendo atto che anche il mondo del lavoro sta cambiando, la teconologia farà sempre più parte della nostra esistenza. Una svolta prevedibile, e tutto sommato la riterrete utile per velocità. “Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole”, diceva Albert Einstein. Ora il vostro tempo è dedicato alla ricerca di nuovi spazi, nuove occasioni di lavoro, non vi farete sfuggire occasioni, disposti anche ad accettare lavori umili, l'adattamento alle situazioni è segno di intelligenza. Gli studenti faranno esperienze nuove con la didattica a distanza, la novità spronerà ad impegnarsi per un rendimento soddisfacente. Per carattere il nuovo stimola chi desidera fortemente realizzarsi in qualsiasi campo. Scoprire nuovi mondi è una grande attrattiva per il vostro segno.

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

Spira il vento della libertà, ma che non sia troppa! Increduli di fronte alla pandemia, all'inizio ci è voluto un po' di tempo per rendervi conto della pericolosità del contagio. Vi sembrava troppo una tragedia di questa portata. Presto vi siete accorti che purtroppo stavate vivendo questo dramma. Un po' ansiosi per natura, anche se non lo mostrate, perché temete sia interpretato come debolezza, all'improvviso avete trovato la forza, la determinazione per fare fronte a questa situazione. Quasi sorpresi di voi stessi. Tuttavia i momenti di flessione ci sono stati, ma siete riusciti a reagire, soprattutto a fronte di tanta sofferenza, per salvaguardare il più possibile la salute dei vostri cari. In questa fase di cauta riapertura siete disposti ad intraprendere qualsiasi lavoro, il sacrificio e la fatica non vi spaventano. Ma avrete una marcia in più, favoriti anche dalle stelle, alcuni di voi incontreranno le persone giuste che sapranno riconoscere le vostre qualità e a breve avrete un'offerta inaspettata e vantaggiosa a tutti i livelli. Vi cadrà dal cielo questa inaspettata fortuna e vi ripagherà di tante tribolazioni in campo lavoro sofferte in questi anni. Certo dipende dall'età e dalla tipologia di lavoro svolto, tuttavia ci sono buone speranze di tornare a poco a poco ad una vita normale, con un po' di serenità. Gli studenti con la didattica a distanza, tutto sommato, ottengono buoni risultati. Impeganti a fare il meglio, grazie alla tecnolgia necessaria per l'apprendimento, si ingegneranno ad approfondire molti argomenti con un buon arricchimento di cultura. Sarà una sorpresa per i docenti il grado di maturità raggiunto dagli allievi nel fare fronte all'emergenza.

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Spira il vento della libertà, ma che non sia troppa! Nel periodo di chiusura, in un primo tempo, vi ha dominato quasi un senso di fatalismo, di sfida contro la criticità del momento. In seguito, il periodo di immobilità vi ha indotto a grandi riflessioni, vi siete chiusi nel vostro mondo alla ricerca di nuove priorità nella vita. Ora è il momento della riscossa, vi siete ritemprati, per alcuni è stata addirittura una sorta di ritiro spirituale, per altri un ritorno alla fede, insomma una visione nuova della vita. Ora, con la riapertura cauta, la vostra mente è fervida di progetti, il lavoro è al primo posto, ma con l'intento di ottimizzare qualsiasi occupazione. Questo pensiero costante vi crea agitazione, vorreste già iniziare, ma la situazione è ancora precaria, la sicurezza è importante per la ripresa, fare passi azzardati sarebbe pericoloso. Non vi resta che procedere con contatti attraverso videochat, mantenere i rapporti con aziende, uffici, associazioni, professionisti, per proporre i vostri progetti, messi a punto con ricerche di mercato e volti a nuove tipologie di offerta. Insomma, innovazione, quella che oggi è necessaria per fare fronte al cambiamento per la sopravvivenza del nostro Pianeta. Siete lungimiranti, spesso giudicati visionari e folli, ma l'ottimizzazione del vostro pensiero in campo lavorativo sarà un prezioso aiuto. Non sarà facile trovare consensi, ma basterà un precursore ad aprire la strada verso un futuro compatibile con le problematiche urgenti. Gli studenti sentiranno la mancanza della didattica in classe, il confronto con i compagni, tuttavia la tecnologia sarà un'ottima valvola di sfogo, per le ricerche soprattutto in campo scientifico, che molto attrae i giovani di questo segno.

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

Spira il vento della libertà, ma che non sia troppa! Il periodo di chiusura vi ha avvicinato alle arti, alla musica, alla pittura, al canto, alla letteratura, dandovi consolazione e distrazione. Ma il tempo è trascorso anche tra grandi, troppe riflessioni, e l'umore ha avuto una flessione, sono tornate a galla le insicurezze profonde che avevate ormai superato. Il clima di incertezza, in bilico tra salute ed economia, vi ha destabilizzati. Ma ora si apre di nuovo il mondo del fare, del creare, del mettere a punto progetti, anche già avviati e fermati causa a della pandemia. Il contatto con la natura, passeggiate in aperta campagna, gite in bicicletta, saranno la vostra cura ricostituente per un buon stato psicofisico. Tornerete a sorridere, a commuovervi per un fiore che sboccia o per una farfalla che vi danza attorno festosa. Rimuoverete questo blocco, darete sfogo all'ottimizzazione, alla messa a punto del lavoro. La riapertura sarà cauta, e con prudenza ripartirete, in qualsiasi campo. Non sarà facile per molti ricominciare daccapo, il mercato del lavoro non offre molte possibilità, ma l'inventiva e le creazioni di nuove attività, anche piccole, ma sufficienti per sbarcare il lunario, saranno già un punto fermo per il futuro. Coraggio, avete le potenzialità per potercela fare, procedendo con fiducia e spazzando via le nubi che oscurano il vostro cielo. Poco alla volta capirete meglio in che direzione sarà meglio muovervi e la visione del futuro sarà meno incerta. Gli studenti portati per le materie artistiche che richiedono lezioni nell'edeficio scolatsico, con la didattica a distanza, saranno un po' penalizzati. Per le altre materie il profitto sarà soddisfacente, tenendo conto della situazione destabilizzante per persone un po' introverse e particolarmente sensibili.

