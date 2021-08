Giovedì a Villafranca Piemonte si gioca il Trofeo Banca di Cherasco alla sua sesta edizione

CUNEO CRONACA - Si giocherà giovedì 2 settembre il Trofeo Banca di Cherasco, organizzato dall’ASD Villafranca Calcio, in collaborazione con l’Istituto Cheraschese. Arrivato ormai alla sesta edizione, il trofeo rappresenta il sostegno che Banca di Cherasco offre allo sport, tassello fondamentale per i giovani e per le loro famiglie.

La valorizzazione dell’attività sportiva è per Banca di Cherasco uno strumento indispensabile per la promozione di valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, parte integrante della creazione di coesione sociale e di comunità inclusive, oltre che di creazione di sani stili di vita.

L’Istituto Cheraschese supporta da diversi anni le attività dell’ASD Villafranca P.te e dell’AC Polonghera. Il Trofeo Banca di Cherasco si svolgerà a Villafranca P.te, presso lo Stadio "Michele Pipino", in Via Aldo Moro. Ogni partita avrà la durata di 45 minuti e, in caso di parità, si procederà con cinque rigori per squadra.

La prima partita avrà inizio alle ore 20 e vedrà la sfida tra Villafranca e Polonghera; il Polonghera affronterà poi il Chisola alle ore 21, che, a sua volta, giocherà contro il Villafranca alle ore 22. Seguirà, alle ore 23, la premiazione.