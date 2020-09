Giovedì 17 a Mondovì l’assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo

CUNEO CRONACA - Giovedì 17 settembre, ospitata dalla sede di Mondovì del Politecnico di Torino, si svolgerà l’assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, durante la quale il presidente Alberto Ribezzo, giunto al termine del mandato, cederà il testimone al successore.

Sarà anche l’occasione per il lancio del bando “Giovani per i giovani” con l’intervento in videoconferenza di Riccardo Di Stefano, da poche settimane presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Alle 16 inizierà l’assemblea privata con l’elezione del nuovo Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo in carica per il prossimo mandato triennale.

Alle 18 prenderà avvio la parte pubblica dell’assemblea con i saluti istituzionali di Paolo Adriano, sindaco di Mondovì, Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo e della Camera di commercio di Cuneo, e Paolo Fino, referente del Rettore per la sede di Mondovì del Politecnico di Torino, e con i discorsi di Alberto Ribezzo e di Giuseppe Scellato, presidente dell’incubatore I3P.

Si proseguirà con la tavola rotonda dal titolo “Re-start-up” moderata da Giorgio Proglio di Zeta-Bi srl, con gli interventi di Vicenzo Carnevali, senior consultant di I3P, l’incubatore di imprese con il quale Confindustria Cuneo a luglio ha firmato una convenzione per il sostegno alla crescita delle start-up innovative, Andrea Marangione, vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Marco Gay e Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero Italia.

Durante il dibattito saranno presentate alcune best practice di start-up incubate in I3P.

La proclamazione del nuovo Presidente e la presentazione della sua nuova squadra precederanno il lancio del citato bando “Giovani per i giovani”.

Fanno parte del Consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo eletto nel 2017, che sta per concludere il mandato, presieduto da Alberto Ribezzo (Antica Dispensa Bricco Bastia): i vicepresidenti Giorgio Rolfo (Rolfo spa) e Nicoletta Trucco (Torrefazione Excelsior srl); i consiglieri Alberto Ferrero (Ab Servizi spa), Eleonora Garino (La Passatore Costruzioni srl), Annalisa Pastore (Bipaled srl), Veronica Petrelli (Tipolito Martini srl) e Matteo Rossi Sebaste (Golosità dal 1885 srl).