Giovani Ripartenze in Valle Stura: coltivare passione attraverso l'arte e il benessere psicologico

ANTONELLA GONELLA - "Coltiva le tue passioni” è un augurio, un’esortazione e, da qualche giorno, anche un coloratissimo murales realizzato a Vinadio dai ragazzi dell’associazione Yepp Valle Stura, coordinati dalla Cooperativa Emmanuele: nell’ambito del progetto Giovani Ripartenze hanno pensato, progettato e poi attuato, bombolette spray alla mano, il grande disegno nello spazio messo a disposizione dal Comune. Il muro, prima spoglio, può così contare su una nuova veste artistica pensata dai giovani del territorio che hanno immaginato un recupero originale e di impatto. L'esperienza si ripeterà in un altro centro della valle con modalità e ambientazione in via di definizione. Ovviamente, fanno sapere dallo Yepp Valle Stura, chiunque desideri unirsi al gruppo e offrire il suo contributo è il benvenuto.

Il progetto nasce per garantire supporto al benessere psicologico ed artistico delle nuove generazioni e ha raccolto ragazzi di età diverse, comprese tra i 13 e i 21 anni, impegnati a raccontare e raccontarsi durante i due incontri teorici che sono serviti a mappare attività e interessi per il tempo libero, tra sport, musica e arte. Sono poi seguite vere e proprie lezioni pratiche per la realizzazione dei murales, così da coinvolgere anche coloro che sono alla prima esperienza con bombolette spray e colori. Per tutti resta la soddisfazione di creare qualcosa di concreto per la comunità, disegnando insieme un futuro che investe sulle nuove generazioni.

Giovani Ripartenze è un progetto dell’Unione montana Valle Stura e si avvale della collaborazione tra associazione Yepp Valle Stura, Comune di Borgo San Dalmazzo, Regione Piemonte, Cooperativa Emmanuele, Consulta giovani di Borgo San Dalmazzo, Asl Cn1, Libera Cuneo – Liberavoce, Amici di Demonte. Può inoltre contare sul supporto di Valle Stura – Porta di Valle e degli Uffici Turistici di Borgo San Dalmazzo e di Demonte.

Il loro lavoro non si esaurirà con i murales, ma proseguirà nei prossimi mesi con un’azione che prevede l’attivazione di altri 3 laboratori artistici, sulle base degli interessi e delle indicazioni fornite dai ragazzi della vallata, attraverso un semplice questionario disponibile QUI. Per chi lo desidera ci saranno anche incontri informali, con la supervisione di un’educatrice e di una psicologa, finalizzati a verificare lo stato di salute e le necessità dei giovani, in vista di futuri interventi e iniziative mirate ad accrescere il loro coinvolgimento. Giovani Ripartenze è un progetto attivo anche sul Comune di Borgo San Dalmazzo.

Per saperne di più è possibile contattare per la Valle Stura: Alessia Bagnis tel. 327 9268399 - alessia.bagnis@emmanuele-onlus.org; per Borgo San Dalmazzo: Fulvia Ercole tel. 328 1353718, fulvia.ercole@emmanuele-onlus.org; Francesco Garnero, consultagiovanibsd@gmail.com.

