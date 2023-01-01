Giovani protagonisti: a Cuneo parte "Generazione Ora" con percorsi verso il lavoro

CUNEO CRONACA - Prende il via il programma di appuntamenti di “Generazione Ora”, il progetto promosso dal Comune di Cuneo e dedicato ai giovani tra i 15 e i 34 anni. La rassegna propone oltre 35 appuntamenti a cui gli interessati potranno aderire gratuitamente, singolarmente o con la propria classe. Le attività si svolgeranno tra febbraio e settembre 2026 e comprendono corsi e workshop di formazione per lo sviluppo di competenze professionali, incontri tematici, laboratori espressivi, esperienze nella natura e di benessere, percorsi per lo sviluppo di competenze personali e relazionali e altre iniziative varie.

Tra i primi eventi della rassegna “Generazione Ora. Cuneo X i Giovani 15/34”, c’è l’avvio di un ciclo di incontri dedicati all’avvicinamento al lavoro. A partire da sabato 14 febbraio, infatti, e per ogni secondo sabato del mese da marzo a maggio 2026, presso il Movicentro di Cuneo, saranno organizzati momenti di formazione gratuita per potenziare le proprie personal skills. Ai ragazzi sarà proposto un percorso per diventare “Digital navigator junior”, imparando a supportare gli utenti nell’utilizzo dello sportello di facilitazione digitale, a utilizzare app di comunicazione, come ad esempio “Comunico” per l’apprendimento linguistico rivolto a persone straniere, e a gestire semplici problematiche tecnologiche.

Per quanto riguarda le iniziative dedicate alle classi, sabato 27 febbraio, alcune classi del triennio del liceo “E. De Amicis” vivranno un’intera giornata sulle piste di fondo di Entracque, guidati da istruttori qualificati. Il ricchissimo calendario proseguirà poi con appuntamenti dedicati ad ambiente e sostenibilità, arte, attivazione civica, avvicinamento al lavoro, benessere e personal skills e con gli eventi dedicati alle scuole focalizzati su ambiente e sostenibilità, benessere e sport, curati da diversi enti del terzo settore e pubblici attivi in ambito di attivazione giovanile, che costituiscono il ricco partenariato del progetto. Nella settimana a cavallo tra giugno e luglio, un camp residenziale in Valle Gesso e un evento finale a Cuneo costituiranno il “clou” del programma, consultabile e in aggiornamento sul sito QUI.

Il progetto del Comune di Cuneo, finanziato con il fondo per le Politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei Ministri e con il contributo della Regione Piemonte, è realizzato in collaborazione con Noau officina culturale e con Comune di Boves, Aree Protette Alpi Marittime, Parco Fluviale Gesso e Stura, Comitato di quartiere Cuneo Centro, Fondazione Wellfare Impact, HAND – Have A Nice Day, Bottega di storie e di parole, Associazione Nuovo Corso Giolitti, Associazione culturale 1000miglia, Liceo Classico e Scientifico Statale “S. Pellico-G. Peano”, Liceo “E. De Amicis”, Consulta Giovanile del Comune di Cuneo, Consulta Provinciale degli Studenti, ANCI Piemonte, ALI – Autonomie Locali Italiane del Piemonte.