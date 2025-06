Giovani e digitale: a Cuneo il "Reale e virtuale talk" con Daniele Nicastro

CUNEO CRONACA - Un pomeriggio di confronto e riflessione sul rapporto tra giovani e mondo digitale: mercoledì 19 giugno alle ore 17.30, presso il Teatro dell’Istituto A. Fiore di Cuneo (corso Dante 42), si terrà l’evento “Reale e Virtuale Talk – Giovani e Benessere nell’epoca digitale”.

Protagonisti dell’incontro saranno lo scrittore per ragazzi Daniele Nicastro, autore dei romanzi “Fino all’ultima #challenge”, “Stalker” e “Vengo io da te”, il counselor ed esperto in comunicazione Saverio La Porta e gli studenti della classe I della Scuola Secondaria dell’Istituto Fiore. Un’occasione aperta a tutti – giovani e adulti – per osservare, ascoltare o partecipare attivamente a un dibattito aperto e inclusivo su un tema quanto mai attuale.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Azzoaglio Best Education, da anni attiva nel sostegno del tessuto sociale della provincia con progetti rivolti alla crescita di giovani consapevoli, in collaborazione con la Libreria Mondadori Bookstore di Cuneo.

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. È obbligatoria la prenotazione scrivendo a progetti@fondazioneabe.itoppure recandosi presso la Libreria Mondadori Bookstore in piazza Galimberti 1, a Cuneo.