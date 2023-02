Giorno del ricordo, mostre ed eventi per tenere viva la memoria dei martiri delle foibe

CUNEO CRONACA - Diversi i momenti di commemorazione e divulgazione previsti in occasione della ricorrenza del 10 febbraio Una ricorrenza da sempre scomoda e divisiva, ma comunque doverosa per etica, storia e politica. In occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, il Comune di Mondovì rende omaggio ai martiri delle foibe e alle vittime innocenti delle vendette militari e ideologiche avvenute tra Venezia Giulia, Istria e Dalmazia tra il 1943 e il 1945. Seimila le vittime accertate (molte di più quelle presunte) e circa trecentomila gli esuli costretti ad emigrare in altre parti d’Italia, Monregalese compreso. Una tragedia civile e sociale che l’Amministrazione comunale non intende dimenticare, promuovendo alcuni momenti di commemorazione e divulgazione.

Si inizia venerdì 10 febbraio alle 10 presso la stazione ferroviaria con la deposizione della corona di fiori nei giardini “Martiri delle Foibe”, per continuare alle ore 11 presso l’Antico Palazzo di Città con l’inaugurazione della mostra curata da Enrico Miletto e promossa dal Comitato di Torino dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia “L’Istria, l’Italia, il Mondo. Storia di un esodo: istriani, fiumani e dalmati a Torino”. Venerdì 17 febbraio alle ore 10.00 nei locali della sala Luigi Scimè in corso Statuto, invece, spazio alla conferenza del professor Gianni Oliva (storico, scrittore e giornalista) “La Storia e il senso della Memoria”, organizzata dal Comitato “10 febbraio” di Cuneo.

Venerdì 10 febbraio Bra commemora il “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Due gli appuntamenti di riflessione e raccoglimento in programma in città: alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa al Santuario della Madonna dei Fiori; a seguire, dalle 11.15, deposizione della corona d’alloro presso la lapide collocata nella piazza dedicata ai Martiri delle Foibe. Alla cerimonia interverranno il sindaco Gianni Fogliato e l’esule istriana Luciana Rizzotti. La cittadinanza è invitata a partecipare. Il Giorno del Ricordo a Bra è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato cittadino per l’affermazione dei valori del 27 gennaio, del 10 febbraio e del 25 aprile e l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Racconigi propone la presentazione del libro “La Venezia Giulia nel secondo dopoguerra. L’arrivo della Commissione Interalleata nel territorio dell’Istria“, alla presenza dell’autrice Giuliana Donorà. L’appuntamento sarà lunedì 13 febbraio, alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del municipio.

Il volume traccia un profilo storico delle regioni del confine orientale per poi focalizzarsi sul principio di autodeterminazione dei popoli sancito dalla Carta atlantica nel 1941. In particolare, analizza la situazione della Venezia Giulia nel 1946 e le attività di propaganda per l'arrivo della Commissione interalleata, e raffronta la descrizione di tali eventi raccontati da due organi di stampa contemporanei diffusi a Pola: il quotidiano "Il Nostro giornale" e il settimanale satirico "El Spin".cDurante la serata verranno proiettate alcune scritte murali propagandistiche, che sono state censite dall’autrice a Dignano d'Istria.

Sabato 11 a Savigliano, alle 11, in via Torino, presso la rotatoria “Cinemà” verrà deposta una corona di fronte al monumento dedicato ai Martiri delle Foibe.

(Nella foto: il Parco Martiri delle Foibe a Ceva)