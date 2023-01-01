Giorni di nuvole e piogge sparse in Granda: giovedì atteso un peggioramento con venti forti

CUNEO CRONACA - Un flusso di correnti umide atlantiche manterrà condizioni di nuvolosità variabile e deboli piogge sparse limitate ai settori alpini fino a mercoledì.

Giovedì - fa sapere Arpa Piemonte - il brusco ingresso di una saccatura associata alla bassa pressione presente sulle Isole Britanniche, apporterà precipitazioni più diffuse e localmente intense al mattino e venti forti in quota; successivamente l'allontanamento del fronte freddo ad essa associato, determinerà l'attivazione di forti venti di foehn ed una attenuazione delle precipitazioni.

Per venerdì sono attese condizioni prevalentemente soleggiate con ventilazione in attenuazione.

Mercoledì 22 ottobre

Nuvolosità: cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: deboli sparse all'interno delle vallate alpine tra Alpi Marittime occidentali e Lepontine; non si esclude pioviggine sull'Appennino. Quota neve oltre i 2500 metri, su valori leggermente più bassi solo sul Verbano nelle prime ore della giornata.

Zero termico: in lieve rialzo fino ai 3100 metri a nord-ovest e 3300-3400 metri a sud-est.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, con rinforzi forti tra basse Cozie e Marittime, deboli o moderati prevalentemente sudoccidentali sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove.

Giovedì 23 ottobre

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata; da metà pomeriggio schiarite via via più ampie a partire da ovest con nuvolosità irregolare sulle zone di alta valle occidentali e settentrionali.

Precipitazioni: al primo mattino deboli o moderate sui rilievi alpini, in progressiva estensione a tutta la regione nelle ore centrali ed intensificazione; sono attesi valori localmente forti sulle Alpi e picchi molto forti in area appenninica. Dal pomeriggio in esaurimento su zone di pianura e collina ed in attenuazione altrove.

Quota neve in calo fino ai 1600-1800 metri.

Zero termico: in calo fino a 2300-2500 metri, e sui 1900-2000 metri sulle Alpi.

Venti: dai quadranti occidentali, forti o molto forti sulle creste alpine, moderati sull'Appennino; deboli o moderati variabili altrove. Foehn da metà pomeriggio nelle valli alpine occidentali e nordoccidentali, in estensione in serata alle pianure.

Venerdì 24 ottobre

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti sulle creste alpine di confine.

Precipitazioni: assenti salvo debole nevischio sulle creste alpine di confine al mattino.

Zero termico: in aumento fino a 2100-2300 metri con valori inferiori sui 1900 metri sulle Alpi.

Venti: da ovest nord-ovest a tutte le quote, moderati o localmente forti sulle Alpi, deboli o localmente moderati altrove. Residue condizioni di

foehn nelle vallate alpine e sulle prime pianure fino al mattino.