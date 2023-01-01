Giorni di nubi e foschie in provincia di Cuneo, ma da venerdì torna il sole

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Fino a giovedì sera una saccatura presente sull'Europa orientale convoglierà sulla Pianura Padana correnti umide da est nei bassi strati, che determineranno condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della nostra regione con addensamenti più compatti sul Piemonte occidentale, in temporaneo diradamento nelle ore più calde; maggiori schiarite invece sui settori alpini in alta quota.
Questa situazione - riferisce Arpa Piemonte - potrebbe determinare anche qualche debole piovasco isolato nelle vallate alpine e sulle prime pianure adiacenti, più probabili nella mattinata di giovedì. Da venerdì, la rimonta di un promontorio anticiclonico di origine atlantica sulle regioni dell'Europa occidentale favorirà l'allontanamento della depressione verso la Russia ed una conseguente attenuazione dell'umidità nei bassi strati, riportando sul Piemonte giornate in prevalenza soleggiate.
A Cuneo giovedì sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Nel dettaglio: nubi sparse di passaggio al mattino e al pomeriggio, cielo coperto alla sera.
Giovedì 16 ottobre
Nuvolosità: al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone pedemontane alpine e sulle pianure adiacenti, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata; tra Astigiano e Alessandrino copertura nuvolosa meno compatta, con locali schiarite, cieli ben soleggiati a quote oltre i 2000 metri. Nelle ore più fredde locali foschie in formazione sulle pianure.
Precipitazioni: assenti, salvo deboli piovaschi isolati sui settori pedemontani alpini, in possibile sconfinamento sui primi tratti di pianura adiacenti, più probabili al mattino.
Zero termico: stazionario o in lieve rialzo sui 2800-2900 metri, poi in lieve calo dalla tarda serata fino a 2700 metri.
Venti: deboli, da nord sull'Appennino e da nord-est altrove, con locali parziali rinforzi su Astigiano e Alessandrino.
Venerdì 17 ottobre
Nuvolosità: al primo mattino cielo nuvoloso sulle zone pedemontane alpine fino alle pianure adiacenti, in diradamento dalla tarda mattinata; cieli più soleggiati sulle pianure centro-orientali e in alta quota. Nelle ore più fredde locali foschie e nebbie in formazione sulle pianure.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in rialzo sui 3000 metri.
Venti: deboli; al mattino dai quadranti settentrionali a tutte le quote, al pomeriggio più variabili su pianure e fascia appenninica.
Sabato 18 ottobre
Nuvolosità: fino al primo mattino cielo nuvoloso sulle zone pedemontane alpine fino alle pianure adiacenti, in dissolvimento dalla tarda mattinata fino a condizioni di cielo poco nuvoloso; soleggiato già dal mattino sulle pianure centro-orientali e sui settori alpini. Generale aumento della nuvolosità dalla tarda serata. Fino all'alba locali foschie e nebbie in formazione sulle pianure.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in lieve aumento sui 3100 metri.
Venti: deboli settentrionali sulle cime alpine, altrove calmi o al più deboli occidentali.