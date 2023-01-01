Giorni "a singhiozzo" in Granda tra piogge e neve in montagna, schiarite e foehn

CUNEO CRONACA - Il Piemonte si trova sotto l'influenza di correnti atlantiche miti e umide all'interno delle quali transitano onde depressionarie.

Un primo peggioramento - fa sapere Arpa Piemonte - ci sarà tra la serata di martedì 10 e la mattinata di mercoledì 11 febbraio e coinvolgerà tutta la regione con precipitazioni nevose a quote di bassa montagna e successive schiarite pomeridiane in pianura.

Nella giornata di giovedì un secondo impulso depressionario interesserà i settori alpini nord e ovest con moderate nevicate sulle creste di confine e forte vento di foehn esteso anche ai fondovalle e alle pianure adiacenti nella notte seguente. Ancora rasserenamenti venerdì mattina prima di un nuovo peggioramento atteso per la serata.

Mercoledì 11 febbraio

Nuvolosità: nuvoloso fino al primo mattino, successive ampie schiarite; annuvolamenti più persistenti sulle Alpi settentrionali e occidentali di confine. Aumento della copertura nuvolosa in serata.

Precipitazioni: fino al primo mattino deboli diffuse su zone montane e pedemontane settentrionali e occidentali, moderate e persistenti fino alla serata sui settori di confine. Quota neve in aumento dai 1200-1300 metri del mattino ai 1500-1700 metri del pomeriggio.

Zero termico: in sensibile aumento fino a 2100-2200 m sulle Alpi nord e ovest e sui 2500-2600 metri sui rilievi meridionali.

Venti: forti con raffiche molto forti da nordovest sulle Alpi, con foehn esteso fino ai fondovalle e localmente alle pianure adiacenti; sull'Appennino deboli o moderati da nord al mattino in successiva rotazione da sud. Debole vento da ovest in pianura.

Giovedì 12 febbraio

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso al mattino, più soleggiato con passaggio di velature dal pomeriggio; persistenti annuvolamenti sulle Alpi settentrionali e occidentali di confine.

Precipitazioni: moderate sulle Alpi settentrionali e occidentali, con forti picchi sui versanti di confine e possibile locale estensione a fondovalle e pianure adiacenti. Quota neve tra i 1100 metri delle Alpi Lepontine e i 1700 metri delle Cozie meridionali.

Zero termico: iniziale calo sui 1500 metri a nord, 1700 metri a ovest e 2000 metri a sud; generale rialzo di 200-300 metri nella seconda parte della giornata.

Venti: generalmente nordoccidentali, forti sulle Alpi, localmente molto forti o burrascosi su Alpi Cozie e Graie e foehn esteso a fondovalle e pianure adiacenti; debole ventilazione dai quadranti occidentali sugli altri settori, localmente moderata sull'Appennino.

Venerdì 13 febbraio

Nuvolosità: residui annuvolamenti sulle Alpi al primo mattino; cielo velato in mattinata e sensibile aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Precipitazioni: residui fenomeni su Alpi settentrionali e nordoccidentali fino all'alba; deboli fenomeni diffusi dalla tarda serata. Quota neve sui 1400 metri all'alba e sui 1000-1100 in nottata.

Zero termico: iniziale rialzo a 2500 metri a ovest e 2000 metri a est; sensibile calo notturno a 1400-1500 metri.

Venti: fino all'alba da ovest, nordovest a tutte le quote, forti sulle Alpi con foehn esteso anche alle pianure; in seguito rotazione dai quadranti orientali con attenuazione.