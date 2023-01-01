Giornate Fai d'Autunno: un viaggio tra borghi segreti, castelli e la Ferrero Experience ad Alba

CUNEO CRONACA - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola.

Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari – che conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere presso la cittadinanza, più larga possibile, la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese, per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti, e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica (elenco dei luoghi aperti e modalità di visita consultabili su www.giornatefai.it).

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’opportunità per scoprire e per godere del patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI; ad ogni visita si potrà sostenere, infatti, la missione della Fondazione con una donazione. L’edizione di quest’anno è un’occasione speciale per celebrare i cinquant’anni dalla nascita del FAI, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli.

“Le Giornate del FAI rappresentano da decenni una sorta di alleanza esemplare e feconda tra cittadini virtuosi: quelli che hanno una sincera voglia di conoscere e approfondire la storia e le vicende di questo nostro straordinario paese, e gli altri loro concittadini – in questo caso le migliaia di ferventi volontari del FAI – che tali proposte immaginano e dispongono perché possano essere, due volte ogni anno, il contenuto di una civile e variegata offerta culturale. Li unisce un comune progetto dove si semina assieme per un futuro migliore; dove sia chi dà che chi riceve - cioè entrambi - svolgono quel ruolo sussidiario a fianco a quello delle istituzioni pubbliche che fa bene a tutti, che fa bene al Paese. Il FAI offre un’opportunità di conoscenza e quindi di crescita; i cittadini, raccogliendo e accettando questa proposta, offrono con la loro partecipazione quella indispensabile forza per continuare a realizzarla, ma anche e soprattutto il sostegno necessario per portare avanti la nostra missione, in particolar modo scegliendo di iscriversi alla nostra Fondazione. Le Giornate del FAI sono una buona novella che felicemente, tra tante notizie spaventose, si ripete. Non risolve certo i problemi del mondo ma lenisce il nostro dolore quotidiano e ci ridà un poco di speranza verso la possibilità di una convivenza civile; con un’alleanza tra simili che semina pace”, ha dichiarato il presidente del Fai Marco Magnifico.

Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese. A chi desideri partecipare all’evento verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione.

Le aperture in provincia di Cuneo. Per l'elenco completo dei luoghi aperti in Piemonte e in provincia di Cuneo e modalità di partecipazione all’evento clicca QUI.

BENE VAGIENNA

La lunga storia di Bene Vagienna affonda le radici in epoca romana: il suo primo nome, Augusta Bagiennorum, deriva infatti dalla popolazione ligure che vi abitava, ossia i Vagienni, mentre Augusta è l'appellativo che faceva riferimento alle colonie romane.

Le Giornate d’Autunno proporranno una serie di itinerari alla scoperta del borgo, ricco di monumenti come il Castello dei Conti Costa, che aprirà eccezionalmente per l’occasione, trattandosi di proprietà privata mai visitabile. Ultimo baluardo del vecchio borgo, circondato da alti bastioni, il castello risale almeno al X secolo.

A seguito di una lunga e travagliata storia, venne trasformato nell’800 in ospedale di carità e in seguito in casa di riposo. Riservata agli iscritti FAI sarà inoltre la visita al più importante palazzo del borgo con il suo parco, Palazzo Giriodi di Monastero, di epoca sette-ottocentesca, con il portale neoclassico, il giardino interno e l’affascinante biblioteca nella galleria al piano nobile. Anch’esso chiuso al pubblico in quanto proprietà privata, saranno i padroni di casa a condurre gli ospiti alla scoperta degli ambienti, condividendo la storia, gli aneddoti e i segreti di una dimora ricca di fascino e di memoria familiare. Ai piedi delle mura che circondavano la città, si visiterà inoltre l’Antica ghiacciaia, sorta di profondo pozzo cilindrico per lo stoccaggio del ghiaccio, dotato di un ingresso monumentale. Un’altra apertura eccezionale sarà la settecentesca Cappella dei Magi, finemente decorata a stucco dai fratelli luganesi Beltramelli con episodi dell'Epifania e coperta da una suggestiva cupola ellittica, forse antesignana di quella del celebre Santuario di Vicoforte. Normalmente chiusa al pubblico, la Cappella sarà aperta al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’Autunno. Si visiterà anche il Palazzo Municipale, dove coesistono tracce medievali ed elementi settecenteschi, con il curioso balconcino realizzato per ospitare i paesani che desideravano intervenire durante le riunioni del Consiglio comunale e che oggi si trova nell’ufficio del Sindaco, anch’esso eccezionalmente visitabile in questa occasione.

ALBA, FERRERO EXPERIENCE

Il viaggio di Ferrero inizia nella città di Alba, in Piemonte, nel 1946. Oggi il Gruppo Ferrero è una delle maggiori aziende dolciarie al mondo, con oltre 35 brand iconici venduti in oltre 170 Paesi e più di 47.000 dipendenti.

Ferrero, grazie ai suoi prodotti molto amati, tra cui NUTELLA®, KINDER®, TIC TAC® e FERRERO ROCHER®, regala momenti unici di gioia da condividere.

La cultura familiare del Gruppo Ferrero, ormai alla terza generazione, si basa sulla dedizione alla qualità e all'eccellenza, sulla tradizione e sull'impegno nei confronti del pianeta e delle comunità in cui operiamo.

Lo stabilimento produttivo di Ferrero ad Alba, solitamente non accessibile al pubblico, aprirà in esclusiva le sue porte agli iscritti FAI, che potranno visitare e osservare da vicino una linea produttiva e vivere un'esperienza sensoriale indimenticabile, caratterizzata dal profumo intenso di cioccolato e nocciole. Le visite saranno condotte da personale Ferrero e da ex ' dipendenti attivi nella Fondazione Ferrero.

CASTELLO DELLA MANTA

Le Giornate FAI sono eventi di raccolta fondi: partecipare a ogni visita con una donazione significa sostenere la missione della Fondazione. In caso di particolare affluenza l’ingresso al luogo potrebbe non essere garantito. Chi ha la tessera FAI o fa la tessera direttamente in loco, ha diritto all’accesso prioritario.

Questo sito beneficia di un contributo del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia ALCOTRA per la valorizzazione e il restauro di alcuni ambienti emblematici del Castello. La splendida corona delle Alpi Cozie, dominata dal profilo aguzzo del Monviso, fa da cornice alla mole imponente di questo Castello, che sorge a una sessantina di chilometri da Torino. Collocato nell'area MaB Unesco della Riserva Transfrontaliera del Monviso, circondato da colline con boschi, di fronte ad una pianura coltivata ad alberi da frutta. La storia del castello della Manta è legata a doppio filo a quella dell'antico territorio in cui era situato, il marchesato di Saluzzo. Nel 1416 il marchese Tommaso III morì, lasciando erede il figlio Ludovico, ancora bambino. La reggenza del marchesato fu allora affidata a Valerano (1374 circa – 1443), illegittimo figlio primogenito di Tommaso III, il quale governò per circa un decennio assicurando pace e prosperità al territorio, fino a quando Ludovico non raggiunse la maggiore età intorno al 1426. Dopo la morte di Valerano nel 1443, il castello e il feudo della Manta passarono al suo primogenito, Antonio ed ai suoi eredi. I protagonisti del rinnovamento del castello furono Valerio e Michele Antonio Saluzzo della Manta, cugini e consignori del feudo nei decenni centrali del Cinquecento. Nata nel XIII secolo come avamposto militare, la roccaforte subì un'importante trasformazione nel Quattrocento grazie al colto e illuminato Valerano, signore e reggente del Marchesato di Saluzzo, che la trasformò in una fastosa dimora di famiglia. Fu lui a volere arricchire la Sala Baronale con i bellissimi affreschi che oggi costituiscono testimonianze uniche della cultura cavalleresca del tempo. Sulla parete sud, il mito dell'eterna giovinezza è raffigurato dalla fontana della giovinezza, sormontata dal dio Amore. Sul lato opposto della sala, vegliano nove prodi eroi e nove eroine dell'antichità che, in abiti quattrocenteschi, raffigurano gli ideali cavallereschi. Intorno alla metà del XVI secolo, fu oggetto di nuove trasformazioni con la realizzazione del Salone delle Grottesche, caratterizzato da uno splendido soffitto decorato con dipinti e stucchi di chiara impronta manierista, ispirati a quelli delle Logge di Raffaello in Vaticano. Ricchi di fascino e storia anche gli ambienti di servizio con le cantine e il cucinone con la gran volta a botte e un grandioso camino, la chiesa castellana, voluta da Valerano e impreziosita con importanti affreschi dedicati alla Passione di Cristo La visita guidata speciale 'IL CASTELLO DELLA MANTA: MERAVIGLIE RITROVATE' ripercorre la storia del Castello della Manta attraverso i cambiamenti avvenuti grazie ai restauri, in occasione del quarantennale di donazione al FAI: un percorso di visita attraverso le sale quattrocentesche e cinquecentesche fino agli spazi verdi e al giardino delle palme. Un racconto articolato e singolare che permette di approfondire il 'prima' ed il 'dopo' del Castello della Manta. La visita è su prenotazione con un contributo di € 10 per gli iscritti FAI e di € 15 per chi non è iscritto. Le partenze delle visite sono fissati alle ore 10.30 - 12.00 - 14.00 - 15.30 - 16.45 per gruppi di 30 persone. SALUZZO Nel borgo antico di Saluzzo, ai piedi della Castiglia, è ubicato il palazzo del XV-XVI sec. che fu dimora nobiliare dei Della Chiesa d'Isasca e in seguito istituto di Suore Carmelitane. Detto anche Casa di Davide conserva affreschi di Hans Clemer nel cortile interno, e la sontuosa Stanza della Badessa. Adiacente troviamo il Parco Vigna Ariaudo, anticamente giardino-orto dei Marchesi, legato alla Castiglia, fin dal XIII sec., con testimonianze medioevali e recentemente aperto al pubblico. Il Palazzo anticamente apparteneva ai marchesi Saluzzo della Manta. Giorgio Della Chiesa, personaggio politico di spicco, nel 1464 sposò Maria Cavassa (altra famiglia illustre): acquistò l'edificio nel 1491 abitandovi fino alla morte (1515) quando la proprietà passò ai Conti di Isasca, al conte Ressano Rodoretto nel 1737, poi ai Francescani e alle Carmelitane. Parco Vigna Ariaudo prende il nome dalla famiglia proprietaria dal 1971 al 2020, ma la sua storia risale alla costruzione della Castiglia (1270). Il grande orto-giardino forniva verdure e frutta ai Marchesi; nei secoli si alternarono coltivazioni, per ultime viti e poi alberi da frutto. Oggi è un grande prato, con alberi e piante spontanee. Il palazzo Della Chiesa è anche conosciuto come "Casa di Davide" per via degli affreschi monocromi (grisaille) ispirati alla vita del re biblico, realizzati ad inizio ‘500 da Hans Clemer e recentemente restaurati (come tutto l'edificio, di proprietà privata): si trovano nella corte interna, che presenta aperture a loggiato su diversi piani, e capitelli decorati con lo stemma della famiglia Della Chiesa. La facciata è suddivisa da cornici marcapiano in cotto e sul portale spicca lo stemma di Ressano di Rodoretto. La stanza della Badessa, al primo piano, conserva notevoli affreschi parietali e lo splendido soffitto a cassettoni, dove sono dipinti anche gli stemmi araldici delle famiglie Della Chiesa e Cavassa. Il Parco Vigna Ariaudo era anticamente il giardino alimentare della Castiglia (1270): un grande orto, alberi da frutta, oltre a fiori ed arbusti ornamentali, rifornivano quotidianamente la corte dei Marchesi. Dell'epoca medioevale il parco conserva testimonianze di strutture architettoniche: la torre, i resti della più antica cinta muraria saluzzese (1280) e la Casa dell'ortolano, piccolo edificio situato nella parte inferiore del terreno, risalente alla stessa epoca. Questo breve percorso tra antichi giardini e nobili dimore vi porterà a conoscere una parte di storia, ancora poco nota, dell'epoca d'oro del Marchesato di Saluzzo. Vi permetterà di scoprire e apprezzare veri 'gioielli' del tardo medioevo e rinascimentali, come la Stanza della Badessa, di proprietà privata, mai aperta al pubblico: un'occasione unica dedicata ai visitatori del FAI! Attraverseremo il Parco Vigna Ariaudo, i cui 25.000 mq sono ora fruibili dalla cittadinanza, dopo i recenti interventi del Comune: vi racconteremo di quando era il iardinum dei Marchesi, con la Casa dell'ortolano, la torre difensiva e le antiche mura medioevali ancora visibili. E giungeremo alla Casa Della Chiesa, 'fresca' di importanti restauri eseguiti da Enrico Salvatico, inclusi i celebri affreschi a grisaille di Hans Clemer raffiguranti la vita del re David (inizio '500) e l'inedita Stanza della Badessa, con le pareti riccamente affrescate e il notevole soffitto ligneo a cassettoni decorato con stemmi e motti.