Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti: l'Asl Cn2 invita a indossare l'arancione

CUNEO CRONACA - Il 17 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata della sicurezza dei pazienti, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sottolineare come la tutela delle cure e delle persone assistite sia una priorità globale. Per l’occasione, l’Asl Cn2 invita tutti a indossare qualcosa di arancione come segno di partecipazione all’iniziativa.

Giunta ormai alla VII edizione, la Giornata ha nel 2025 come tema: “Assistenza sicura per ogni neonato e ogni bambino”, tematica scelta dall’OMS e rilanciata in tutto il mondo con lo slogan di “Patient safety from the start!”. Anche l’Asl Cn2 aderisce appieno alla campagna di sensibilizzazione per questa importante Giornata e invita tutti gli utenti, i pazienti, i dipendenti e i visitatori ad indossare per il 17 settembre un capo di abbigliamento o un accessorio di colore arancione.

L’arancione è il colore prescelto per rappresentare la sicurezza dei pazienti e indossarlo tutti insieme, in Ospedale, nelle Case della Comunità, nelle Sedi e negli Ambulatori è un forte messaggio di condivisione e di impegno.