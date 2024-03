Giornata internazionale della donna, 8 marzo è tutto l'anno: eventi fino al 15 aprile a Cuneo

CUNEO CRONACA - Prosegue fino al 15 aprile "8 marzo è tutto l’anno", l’annuale rassegna proposta dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna e vive e cresce grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato sociale.

L’edizione 2024 è dedicata al “Viceversa”, considerato nella sua accezione più ampia: il viceversa nelle incombenze quotidiane, il viceversa nei giochi dei bambini, il viceversa come evoluzione interiore che una donna può compiere nell’arco della sua vita proprio in quanto donna.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti in programma:

martedì 12 marzo ore 17.30-19

La Casa del Fiume, Piazzale Walther Cavallera 19 - Cuneo

UN BUON TEMPO PER ME

...E se fosse viceversa? Strategie per ritagliarsi il proprio spazio e mettere dei confini

“Dirlo bene” può fare la differenza!

Momento ludico-laboratoriale aperto alla popolazione per la condivisione e la costruzione di strategie comunicative (e non solo) volte al godersi buoni spazi e tempi per sé, tra sensi di colpa, gincane organizzative e desiderio di libertà.

Perché la parità nella vita non sia una questione di genere…abbiamo bisogno di voi, vi aspettiamo!

Partecipazione gratuita su prenotazione scrivendo a saracastello178@gmail.com

Per informazioni: Sara 3923281892

A cura di AO S.Croce e Carle di Cuneo, ASL CN1, Società Cooperativa Sociale Onlus Insieme a Voi

mercoledì 13 marzo ore 21

Centro Incontri San Paolo, Via Teresio Cavallo 47 - Cuneo

LETTURE AL FEMMINILE: VICEVERSA

Porta con te un libro scritto da una donna o la cui vicenda narrata abbia una donna protagonista.

Se lo vorrai, sarai invitato a leggere e commentare un passo significativo del libro scelto, sottolineando la descrizione coinvolgente, l’emozione suscitata, la riflessione da condividere.

Con lo sguardo al VICEVERSA, l’iniziativa vuole essere l’occasione per uno sguardo reciproco tra chi legge e chi ascolta.

A cura del Comitato di quartiere San Paolo

Sabato 16 marzo dalle 9 alle 12.30

Casa del Fiume, Piazzale Walther Cavallera – Cuneo

NELLE TUE SCARPE. Camminata andata e ritorno dentro gli stereotipi di genere.

Laboratorio esperienziale itinerante per portare i/le partecipanti ad incontrare, attraversare ed acquisire una consapevolezza critica circa gli stereotipi di genere che quotidianamente ci circondano, ingabbiano e tolgono libertà d’espressione, guidando verso un ribaltamento dell’ovvio. Il laboratorio comprende delle attività indoor e outdoor che, attraverso la pratica del cammino, invitano concretamente ad uscire dalla propria zona di confort, rompere gli schemi ed aprire a nuovi punti di vista. La camminata (anello di circa 4 km, all’interno del Parco Fluviale di Gesso), su strada sterrata, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica: si invita quindi a munirsi di abbigliamento adeguato alla giornata.

Rivolto a donne e uomini maggiorenni

Contributo minimo 10 € che andranno a sostegno della campagna “CASA IN S.O.S.PESO” della Cooperativa Fiordaliso per l’apertura di una nuova casa protetta sul territorio di Cuneo per donne e minori vittime di violenza

Info e prenotazioni: LUISA 3777032189

A cura di Cooperativa sociale Fiordaliso in collaborazione con Telefono Donna

sabato 16 marzo ore 14.30

Parco della Resistenza

TOUR DELLE PANCHINE ROSSE

Percorso in bicicletta di 8 o 35 Km circa, con partenza dal parco della Resistenza, adatto a tutti, che collega diverse panchine rosse in Cuneo e non solo, per mantenere alta l'attenzione sulla drammatica e inarrestabile violenza sulle donne.

La prima parte del percorso si svolgerà in città per circa 8 km e proseguirà verso Bernezzo.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, senza particolari difficoltà, con qualsiasi tipo di bicicletta.

Ore 14.00: iscrizioni in loco (Parco della Resistenza)

Ore 14.30: partenza dalla panchina rossa Fiab Bicingiro Cuneo presso Parco della Resistenza

Per informazioni: Franca 340 5942295 - Laura 349 5477341

Visualizza qui il percorso https://www.openrunner.com/it/route-details/18309851

A cura di Fiab Bicingiro Cuneo, in collaborazione con Telefono Donna

Sabato 16 marzo dalle 15.30 alle 16.30

Bosco di Camilla, Parco Fluviale Gesso e Stura

UNA PRATICA DI YOGA PER RISCOPRIRE IL PRORIO FEMMINILE

In ognuno di noi convivono due energie, due ponti, una maschile, solare, virgola, che corrisponde alla forza, alla vitalità, alla razionalità e una femminile che è legata all'energia lunare, intuitiva, creativa e accogliente. Attraverso questa pratica andremo a sentire le due energie in noi, per portare equilibrio e armonia. Pratica di Yoga aperta a tutt* (14-99 anni).

Consigliati abiti comodi e tappetino

Per informazioni e prenotazioni: Savitri. 342.6193416.

A cura di associazione Ganesha, scuola di yoga tradizionale.

Sabato 16 marzo h. 17:00

Complesso Monumentale di San Francesco, via Santa Maria 10 – Cuneo

MADRI, REGINE, DANZATRICI E AMANTI. LE DONNE NEI DIPINTI DI LOTTO E TIBALDI

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Una visita guidata accompagnati dall’artista Serena De Gier alla scoperta della rappresentazione delle figure femminili nelle opere della mostra “Lorenzo Lotto Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”. Elisabetta, una madre avanti negli anni, la bella Salomè, la profetessa Anna, l’adultera, la vergine...

La mostra, a cura di Vito Punzi, è promossa da Fondazione CRC e Intesa San Paolo.

Prenotazioni obbligatorie tramite Eventbrite o contattando la segreteria della mostra:

mostralottotibaldi@gmail.com - 351.507.34.95

domenica 17 marzo ore 21

Spazio VARCO, Via Pascal 5I - Cuneo

POI MI DICI. Spettacolo teatrale

Studio su Abramo e le tante Sara della storia

regia e drammaturgia Elisa Dani, luci Roberto Punzi, trovarobato Marina Vallati

con Simona Bergia, Lorenza Bernardi, Pamela Dutto, Chiara Ferrari, Anna Isoardi, Alessia Lucchino, Laura Mangioni, Rosanna Marro, Mara Mondino, Carla Pellegrino, Roberto Saba, Marina Vallati

si ringraziano Enrico Gallo, Eva Maio, Sabrina Marinone

Sara si moltiplica in scena, attraverso le tante attrici, assumendo connotazioni contemporanee per raccontare l’amore e il tradimento, l’inganno e la gelosia, lo sfruttamento degli altri, il potere. La paura, il dubbio, il sacrificio e il dono di sé. La casa, lo sradicamento, l’attaccamento alla terra e la trasmissione di un’identità.

Un viaggio nell’interiorità femminile, un’alternativa al pensiero unico. Ed è attraverso le tante Sara che Abramo entrerà in relazione con il proprio “femminile”, come segno di una maturità umana. fatta di una radicale apertura all’altro, anche all'altro se stesso.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (a partire dall’8 marzo)

Per info e prenotazioni: 334 733 4805

A cura di associazione Sentieri di Pace

Lunedì 18 marzo ore 17

Salone d'onore della Camera di Commercio, via E. Filiberto 3 - Cuneo

IL CERVELLO DELLA DONNA DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA: DALLA PSICOLOGIA ALLE NEUROSCIENZE

Esplorare l'unicità del cervello della donna con PLAY THE BRAIN© (www.playthebrain.org).

Apre i lavori: Giorgio Barbero - Presidente AIDP Piemonte e Valle d'Aosta

Tavola rotonda con le neuroscienziate di PLAY THE BRAIN©:

Serena Candeo (Coach e Trainer – Serendipity Srl);

Giuliana Racca (Istruttore Amministrativo Area Politiche Sociali - Città di Torino)

Maria Francesca Iannone (HR Training & Recruiting TIM Retail)

Modera i lavori: Clara Rocca - Consigliera nazionale AIDPA

Partecipazione gratuita previa iscrizione all'indirizzo mail imprenditoria.femminile@cn.camcom.it

A cura di Camera di Commercio - Comitato imprenditoria femminile

Mercoledì 20 marzo dalle 14.30 alle 17.00

Sala Falco della Provincia di Cuneo, Corso Dante, 41 – Cuneo

IL TEMPO DEL LAVORO ED IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Evento formativo, con possibilità di collegamento on line: da computer, tablet o smartphone tramite link https://meet.goto.com/807348493 o accedendo tramite telefono con codice accesso: 807-348-493

Partecipazione gratuita.

Per informazioni scrivere a somale.n@gmail.com

A cura di AO S.Croce e Carle di Cuneo, ASLCN1, Confindustria Cuneo, Consigliera di Parità Provinciale, Provincia di Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo e dell’A.G.I. Avvocati Giuslavoristi Italiani.

venerdì 22 marzo ore 21

Centro Incontri Cuneo 2, Piazza II Reggimento Alpini, 3 – Cuneo

UN DIVANO A TUNISI

Rassegna “Cinema nei quartieri - progetto SvagaMente"

Un divano a Tunisi parte da uno spunto di cronaca. Dopo la rivoluzione dei gelsomini che dette vita alla primavera araba del 2010-2011, la Tunisia ha vissuto un periodo di grande diffusione della psicanalisi.

Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov'è cresciuta. Ottimista sulla missione, sdraiare sul lettino i suoi connazionali e rimetterli al mondo all'indomani della rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la diffidenza locale, l'amministrazione indolente e un poliziotto troppo zelante che la boicotta. A Tunisi, dove la gente si confessa nelle vasche dell'hammam o sotto il casco del parrucchiere, Selma offre una terza via, un luogo protetto per prendersi cura di sé.

Per informazioni 340 4127706 – 334 1738425 - www.menteinpace.it

A cura dell’associazione Mente in pace e Amnesty International Cuneo

Sabato 23 marzo ore 14.30 (durata 90 minuti)

ALLA SCOPERTA DI CUNEO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Passeggiata per mamme e bambin* alla scoperta della nostra città e delle storie di donne, di mamme, di scrittrici e cantanti, di eroine coraggiose (età consigliata 5-12 anni)

Prenotazioni obbligatorie, fino ad esaurimento posti, entro le ore 12.00 di venerdì 22 marzo – 0171.696206 - info@cuneoalps.it

8 MARZO E' TUTTO L'ANNO SPECIALE VISITE GUIDATE

Sabato 23 marzo ore 17.00 (durata visita 90 minuti)

STORIE DI DONNE – VISITA GUIDATA CON APERITIVO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Un itinerario alla scoperta della città e delle sue voci femminili. A termine visita, aperitivo presso un locale nel centro storico di Cuneo. Se nelle piazze e sui palazzi non mancano le lapidi e le statue che commemorano grandi uomini del

passato, viceversa...andare a scoprire le storie delle donne richiede più pazienza e più attenzione.

Passeggiando nel centro storico, racconteremo la vita di molte donne forti, creative, coraggiose, anticonvenzionali che hanno abitato la città e il suo territorio, come Alice Schanzer, Bettina Vaschetto, Carolina Invernizio che qui hanno vissuto, lottato,

amato, scritto e lasciato un segno.

Visita guidata gratuita con aperitivo € 10,00. Una parte del ricavato verrà devoluto a favore della “Casa Rifugio Fiordaliso” che si occupa dell’accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e e di accompagnarle nella

ricostruzione delle proprie vite.

Prenotazioni obbligatorie, fino ad esaurimento posti, entro le ore 12.00 di venerdì 22 marzo

Tel. 0171.696206 - info@cuneoalps.it

8 MARZO E' TUTTO L'ANNO SPECIALE VISITE GUIDATE

Tutte le iniziative sono promosse dall’assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e sono ad ingresso libero e gratuito salvo diversa indicazione.

La rassegna proseguirà fino al 15 aprile con molti altri appuntamenti (il programma completo della rassegna è disponibile QUI.