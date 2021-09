Giornata "inarrestabile" della Croce Rossa a Cuneo: sabato 2 si celebrano i volontari

CUNEO CRONACA - Porte aperte in Croce Rossa, a Cuneo, sabato 2 ottobre, per celebrare i suoi volontari con la "Giornata inarrestabile". Dalle 9 alle 15, le infermiere volontarie effettueranno misurazione della pressione, misurazione della glicemia e tampone rapido gratuito Covid-19 con possibilità di rilascio del Green pass.

Mentre i più piccoli potranno provare la parete di arrampicata accompagnati dai Soccorsi con mezzi e tecniche speciali, o farsi truccare, i più grandi potranno partecipare alla lezione informativa gratuita sulla disostruzione pediatrica (prenotazione obbligatoria su www.cricuneo.it/2ott). Al "CRIShop" poi, si potranno trovare tanti gadget tra cui la maglietta in edizione speciale disegnata da Milo Manara.

Alle ore 10, alla presenza di autorità civili e militari, sarà il momento dell’inaugurazione di diversi mezzi donati durante il periodo pandemico, due ambulanze di soccorso, di cui una 4x4, una sala operativa mobile e 2 biciclette a pedalata assistita utilizzate per il servizio di pronto spesa e pronto farmaco.

“Sarà anche occasione per ringraziare i volontari di quanto fatto fino ad oggi – spiega Gianni Valsania, presidente della Croce Rossa di Cuneo -. Hanno fatto qualcosa di straordinario: consci degli alti rischi personali, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo continuando a servire al meglio la loro comunità e contribuendo a contenere il maledetto virus, infondendo speranza e coraggio".

Nel pomeriggio infatti vi sarà la consegna di attestati e medaglie, sia per le attività svolte che per l’anzianità di servizio. A seguire, musica occitana con i Lou Sitour e merenda sinoira riservata ai volontari e alle loro famiglie. Per l’accesso alla manifestazione sarà necessario esibire il Green pass come da normativa vigente.