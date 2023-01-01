Giornata della Montagna: a Cuneo incontri, libri e cinema per guardare alle terre alte

Il 10 e l’11 dicembre Cuneo ospita una due giorni di confronto dedicato alla dimensione montana, per i centri EUROPE DIRECT di Cuneo Piemonte area sud-ovest, Alto Adige, Montagna Veneta, Trentino, Vallée d’Aoste e Nice Côte d’Azur. La prima giornata di lavoro avrà un taglio meramente tecnico, per irrobustire la rete e la collaborazione tra territori che operano quotidianamente in contesti montani e transfrontalieri. Sarà invece aperto a tutti l’incontro previsto l’11 dicembre a partire dalle ore 9 (nel Salone d’Onore del Palazzo Comunale) che metterà a tema “la mobilità nei territori alpini”, anche con il coinvolgimento del Parco fluviale Gesso e Stura e l’Ufficio Mobilità del comune di Cuneo. Si ragionerà di mobilità come trasporto o infrastruttura, ma anche come leva strategica di sviluppo turistico, territoriale ed economico: un elemento chiave per l’attrattività dei luoghi, per la qualità della vita delle comunità montane e per la sostenibilità dell’intero ecosistema alpino.

In calendario due momenti librari, nel contesto di Scrittorincittà e inseriti nel programma del Festival letterario “Leggere le montagne”, promosso dalla “Convenzione delle Alpi”: “Io sono tempesta” è il titolo dell’incontro di mercoledì 10 dicembre, alle ore 18, presso l’Open Baladin, con Marika Ciaccia, guida ambientale escursionistica, che nell’estate del 2024 ha compiuto la Grande Traversata delle Alpi. Ne è nato il libro “Libera. Prima che i dopo diventino mai”. Dialogherà con l’autrice Marika Abbà (è necessario prenotare il proprio posto su eventbrite o cliccando qui). Giovedì 11 dicembre, sempre alle 18, in Biblioteca civica il tema sarà “La storia dello sci tra mito e realtà”: Manuel Riz, autore di Il pendio bianco prima “storia sociale dello sci” a fumetti, dialogherà con Irene Borgna (prenotazione del posto su eventbrite o cliccando qui).

Giovedì 11 dicembre si torna al Cinema Monviso, dove alle 21, sarà proiettato il documentario “Signor Calandra” di Andrea Icardi. A seguire, il talk sul tema “La filantropia nelle terre alte: ieri e oggi“, con la partecipazione dell’antropologo Gabriele Orlandi (Università della Valle d’Aosta) e del sindaco di Acceglio Giovanni Caranzano (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria QUI dalle 9 dell’11 dicembre).

Commenta Sara Tomatis, assessore alla metro-montagna: “Cuneo si unisce alla celebrazione corale di questa giornata internazionale dedicata alla montagna con alcuni appuntamenti che vogliono essere un’occasione per ritrovarsi a condividere storie interessanti, ma soprattutto per ribadire la scelta di mantenere lo sguardo verso le terre alte. Un momento di approfondimento allargherà la prospettiva su un orizzonte europeo, affrontando il tema della mobilità insieme a chi vive in situazioni assimilabili alla nostra. In un modo o nell’altro, l’auspicio è che in questo 11 dicembre ci si possa sentire parte di questa comunità alpina”.