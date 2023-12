"Giocattoli in Movimento", l'iniziativa del M5s per i bambini negli ospedali di Cuneo e Alba

CUNEO CRONACA - Ottima risposta dei cittadini cuneesi all'iniziativa "Giocattoli in Movimento" promossa dal Movimento 5 Stelle. Sono state raccolte decine di giocattoli sia durante il banchetto in corso Nizza 2 a Cuneo, sia nei giorni precedenti e successivi. Una valanga di solidarietà a dimostrazione del cuore d'oro dei cittadini.

I giochi saranno consegnati nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre al reparto pediatrico dell'ospedale di Cuneo insieme ai volontari dell'associazione Abio (Associazione per il bambino in ospedale). Ad Alba l'appuntamento da mettere in calendario è sabato 30 dicembre, dalle 14 alle 18, nell'area verde Vera Martini Silvano, in corso Enotria, presso la sede dell'associazione Luigi Parruzza.

L'iniziativa consiste in una raccolta di giocattoli usati e libri per bambini, in parte vengono scambiati e in parte vengono regalati ai bimbi meno fortunati. I giocattoli raccolti ai banchetti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Portiamo un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno facendo bene all’ambiente con la riduzione della produzione di plastica ed evitando che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica. Un'occasione anche di risparmio per molte famiglie. Si possono portare due o più giocattoli o libri per bambini a un banchetto del Movimento, in cambio se ne potrà prendere uno a scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili.

"Siamo estremamente soddisfatti per il buon riscontro ottenuto per un'iniziativa che coniuga la donazione di giochi ai bimbi meno fortunati con il contributo all'ambiente, promuovendo il riuso ed evitando che molti giochi ancora in buono stato finiscano in discarica. Anche l'impatto ambientale dei giocattoli è molto elevato, sia per la produzione che per lo smaltimento. Meglio riusare e donare una seconda vita ai giocattoli prima di buttarli", ha dichiarato Ivano Martinetti, consigliere regionale M5S Piemonte e coordinatore provinciale M5S Cuneo.