Già chiuso l'accesso dal lato francese al Buco di Viso in vista del periodo invernale

CUNEO CRONACA - Gli operai forestali della Valle Po e della Valle Varaita, in provincia di Cuneo, d’intesa con il Parco del Monviso e il Parco del Queyras, hanno provveduto alla chiusura dell’accesso dal lato francese al Buco di Viso per il periodo invernale. Quest'anno l'apertura era avvenuta il 19 giugno. La chiusura stagionale viene effettuata a scopo protettivo, per evitare che la neve si accumuli nel tunnel ostruendo il passaggio e recando danni alla struttura ripristinata nel 2014 in funzione di una migliore fruibilità di questo importante passo alpino.

Il Buco di Viso, primo traforo alpino scavato a fine Quattrocento per permettere un passaggio più agevole alle carovane commerciali evitando i pericoli del Colle delle Traversette, è oggi un tratto cruciale del Giro del Monviso, nel cuore della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso, e i passaggi registrati dei turisti e degli escursionisti ogni anno sono numerosissimi. La riapertura per la prossima stagione escursionistica avverrà presumibilmente tra i mesi di giugno e luglio, in base alle condizioni meteo.

(Foto tratta dal sito del Parco del Monviso)