"Ghiottolanga" torna a Narzole: 7 chilometri tra colline, sapori e vini del territorio

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CUNEO CRONACA - Torna a Narzole, domenica 21 giugno, la Ghiottolanga, la tradizionale camminata enogastronomica che unisce natura, cultura locale e buona cucina in un percorso di circa 7 chilometri immerso nelle colline del territorio.
Durante la giornata i partecipanti potranno passeggiare tra alcuni dei luoghi più caratteristici di Narzole: il Viale della Rimembranza, i Giardini della Piramide, la Cappella della Madonnina, la Tartufaia Comunale, il Bosco di Geminella, la Frazione San Nazario e l’Azienda Agricola Le Siepi.
Lungo il percorso sono previste tappe gastronomiche dedicate alle eccellenze locali, accompagnate da vini del territorio serviti in ogni postazione. L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere Narzole da una prospettiva diversa, respirare l’atmosfera delle Langhe e trascorrere una giornata all’insegna della convivialità.
Per partecipare è richiesta la prenotazione. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco di Narzole.